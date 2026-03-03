¡Espectacular! Así se vio la "Luna de Sangre" al fondo del volcán de Fuego (video)

El eclipse lunar total de la madrugada de este 3 de marzo fue acompañado de las erupciones del volcán de Fuego.
Durante la madrugada de este martes 3 de marzo se desarrolló un eclipse lunar total, en el que la Luna se tiñó de rojo y la misma fue vista al fondo del volcán de Fuego mientras este se mantiene activo.
Un fotógrafo compartió en su página de Facebook "Roberto Destarac Photography" una fotografía que se ha hecho viral por la peculiar manera en que fue captado el eclipse.
En dicha fotografía se observa el volcán de Fuego haciendo una de sus constantes erupciones con las se ha caracterizado en los últimos meses, pero esta vez teniendo la "Luna de Sangre" al fondo.
Además, ha quedado grabado un video en donde se observa la Luna con una tonalidad anaranjada cuando ya estaba por ocultarse, entre las 5:30 y 5:45 de la mañana, a un costado de mismo coloso.
Este evento astronómico sucede cuando la Tierra pasa directamente entre el Sol y la Luna, proyectando una sombra gigantesca sobre la superficie lunar y tiñendo la Luna de un intenso color naranja rojizo. Esta alineación solo puede ocurrir durante la fase de luna llena.