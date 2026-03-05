El Dorado Derby celebrará la segunda fecha del campeonato 2026

-

La temporada de pesca deportiva continúa en el 2026, y el próximo sábado 7 de marzo, la Marina Pez Vela, Puerto San José, se vestirá de gala nuevamente, para la realización de la segunda fecha del Campeonato Nacional Dorado Derby, jornada en la cual participarán varios de los mejores pescadores de esta práctica.

Serán aproximadamente 20 equipos, de dos pescadores cada uno, y más de 15 embarcaciones, las que zarparían del muelle, para tratar de llevarse la victoria. La logística de la competencia iniciará a las 5 horas, para salir al mar a las 7.30, navegar por más de hora y media, y tirar las primeras líneas a las 9 horas.

Son aproximadamente ocho horas en las cuales los pescadores ingresan al mar, para tratar de pescar los dorados de mayor tamaño. (Foto: Erick Velásquez/Asociación Nacional de Pesca Deportiva)

La forma en que se desarrollará esta fecha será a solamente a un día de competencia, por lo cual los pescadores tendrán que mostrar toda su experiencia, para sumar la mayor cantidad de libras, en los tres ejemplares que son permitidos para pesaje. Así, quien más libras acumule entre sus tres capturas, se le asignarán 25 puntos, como primer lugar, al segundo ganará 23 unidades; mientras que, el tercero se hará acreedor de 21.

También será permitido la pesca del atún, pero solo sirve para acumular mayor cantidad de libras, como ejemplar de mayor peso, sí nadie más pesca un pez dorado más grande.

La pesca del pez dorado en Guatemala es única, siendo la costa del Pacífico (Puerto San José, Sipacate, y Marina Pez Vela), uno de los mejores destinos mundiales para esta práctica, especialmente de junio a septiembre. Otros de los lugares, que son muy buenos para realizar este deporte son: el sur de La Florida, y Baja California, EE. UU.

Una de las técnicas utilizadas por los pescadores es: buscar objetos flotantes, líneas de sargazo (planta acuática) o pájaros sobrevolando, ya que los dorados suelen refugiarse y cazar debajo de ellos.