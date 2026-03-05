Arévalo pide al Congreso rechazar presiones y votar con conciencia

-

El Legislativo está por llevar a cabo la designación de magistrados constitucionales.

El presidente de la República Bernardo Arévalo llamó a los diputados del Congreso de la República para que rechacen cualquier tipo de presión externa al elegir a los magistrados titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

Durante una conferencia de prensa, el mandatario advirtió que la elección se produce en un contexto complejo, marcado por intentos de influir en la decisión de los legisladores.

"Esto se está dando en el marco de presiones externas inaceptables para coaccionar el voto a favor de un candidato específico", señaló el gobernante.

Agregó que, a su juicio, la resolución emitida por la actual CC que ordenó al Congreso sesionar para concretar la designación de los magistrados evidencia la necesidad de renovar el máximo tribunal constitucional del país.

"El fallo de la actual CC que obliga al Congreso a sesionar evidencia la necesidad de renovar y reoxigenar dicha corte para asegurar que no existan injerencias entre los distintos poderes", afirmó Arévalo.

Subrayó que la ciudadanía ha expresado en los últimos procesos electorales su deseo de contar con instituciones renovadas y con un sistema de justicia independiente.

"El pueblo de Guatemala ha dado pruebas claras de civismo, convicción y anhelo de cambio. Esto se ha evidenciado en los resultados de las elecciones que han tenido lugar en los últimos meses y responde a su voluntad de contar con una justicia renovada", aseveró el presidente.

Ante ese escenario, el mandatario hizo un llamado directo a los diputados para que actúen con independencia al momento de emitir su voto.

"Sean fieles al mandato del pueblo que es el soberano, voten con conciencia, voten con libertad, voten con sentido de dignidad, rechacen coacciones de cualquier índole y proveniencia", pidió el mandatario.

El Congreso sesionará para designar a sus magistrados titular y suplente ante la CC. (Foto: DCA / Soy502)

El presidente enfatizó que la decisión del Congreso tendrá un impacto directo en la credibilidad y fortaleza de la justicia constitucional en el país.

"Voten para formar una nueva CC que sea íntegra y que vele por la dignidad de toda Guatemala", concluyó.