Alessandra Rosaldo habla sobre el presunto infarto de Eugenio Derbez

Alessandra Rosaldo habló del accidente de Eugenio Derbez, esto luego de que se dijera que el famoso habría sufrido un infarto.

EN CONTEXTO: Revelan que Eugenio Derbez habría sufrido un infarto y no una caída

En medios como "Chisme no like" se preguntan cómo, si fue un accidente sencillo, por qué hay tanto hermetismo en cuento al estado de salud del famoso.

La famosa fue abordada por la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México antes de viajar a Los Ángeles y respondió muy molesta por lo que se dice de su pareja, declarando que por las lesiones que sufrió su cuerpo en general está hinchado y débil.

Rosaldo desmintió un presunto infarto pidiendo que no hagan especulaciones sobre el estado de salud del actor, ya que todo se ha manejado por medio de los comunicados.

“Yo creo que como cualquier otro ser humano del mundo al que de repente le ponen un alto, obviamente no es fácil. Entiendo que las cosas se hagan más grandes pero si ustedes leen el comunicado lo dice muy claro y la primera frase es “él está bien”, también menciona un accidente, que es lo que sucedió, entonces entiendo que no hay mucho detalle, pero tampoco hay que especular, agrandar y hablar de cosas que no son”, dijo.

“Ves cómo cada quien ve lo que quiere ver, que si está amarilla, que si está verde, pues ¡está normal!, está hinchado obviamente porque la lesión es muy fuerte y muy grande. La operación fue muy delicada, muy larga, pero está normal”, dijo la cantante asegurando que los primeros momentos fueron difíciles por los medicamentos, pero el actor ya está en recuperación y con buen humor.