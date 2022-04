"Ya no es mi novia": Alfredo Adame confirma que no se casará con joven modelo

Alfredo Adame reveló que canceló su boda con la joven modelo porque es "caprichosa".

El actor Alfredo Adame anunció de manera sorpresiva que pronto podría llegar al altar con Magaly Chávez, su novia, quien ganó popularidad tras participar en el programa "Enamorándonos".

Las recientes declaraciones del famoso mexicano causaron una serie de comentarios en redes sociales, pues últimamente ha estado envuelto en medio de escándalos por volver a protagonizar peleas frente al público.

"Planes fracasados"

Adame informó en su momento que, el destino para su luna de miel con la modelo sería en España. A pesar de que se veía muy seguro de la decisión que tomó, pocos días después su situación amorosa dio un giro inesperado.

Y es que aunque se le vio muy feliz e ilusionado por la noticia, sus planes se vieron frustrados, pues el también conductor dijo frente a los medios de comunicación que su relación con Magaly llegó a su fin.

"Ya no es mi novia, es una niña muy caprichosa. Como se sabe bonita, como se sabe sabe que esta bonita, como se sabe que está cuerpazo y todo, es muy caprichuda. ¿Cómo puede ser que alguien te hable a las 3 de la mañana y te pide que quiere un pie de limón?”, mencionó Adame.

El polémico actor enfatizó que no todo está perdido, pues aseguró que si Magaly le pide perdón, él estaría dispuesto a regresar con ella y continuar con los planes de boda.

"Si me pide perdón y me dice que no lo vuelve a hacer y me cuchichea bonito y todo el rollo, veré si la perdono", contó.

Así le respondió Magaly

Por otra parte, la influencer y modelo no se quedó callada y detalló que él tomó esa decisión por una discusión sin sentido.

"Fue una discusión de esas que son en la madrugada y a él no le pareció, pero todo esto se arregla. Él es el berrinchudo, estoy acostumbrada a que las cosas se hagan como yo diga pero a veces hay que apechugar.... Tengo que hablar con él", sostuvo Magaly.

Las versiones de ambos, confundió aún más a la audiencias, ya que los fanáticos aseguran que Adame está aprovechando el tema para poder sacar tajada y promocionar su imagen y que la boda continúa entre sus planes a futuro con Magaly.

