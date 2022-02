Captan a Alfredo Adame besándose con una joven modelo

El actor fue captado junto una mujer y en el momento menos esperado, sorprendió besándola apasionadamente.

Alfredo Adame de nueva cuenta vuelve a acaparar la atención de los reflectores. Y es que el actor de 63 años fue captado muy cariño junto a una joven mujer.

Fue durante una función de lucha libre, en donde se le vio acompañado de Magaly Chávez, una modelo e influencer conocida por haber participado en el programa "Enamorándonos".

Al finalizar el evento en el que ambos asistieron, y a su salida, la exenamorándonos fue aborda por la prensa y dejó al descubierto información de su vida personal junto a Adame.

Las fotografías comprometedoras

Según Magaly, ella y el actor se conocen desde hace cinco años y son buenos amigos, sin embargo en las fotografías que fueron reveladas por TV Notas, aparecen besándose.

"A Alfredo lo conozco desde hace cinco años cuando entré a Enamorándonos, desde ahí hicimos muy buena amistad, es muy lindo y nos queremos mucho”, comentó.

En ese sentido, señaló que llevan mucho tiempo saliendo, pero fue hasta en esta ocasión que lo hicieron ante la mirada de muchas personas. No obstante, enfatizó que ninguno se pone títulos, no son novios y esperan no forzar ninguna relación sentimental.

“Siempre hemos salido, pero hasta hace muy poco que lo estamos haciendo en público; sin embargo, no tenemos un título, no me gusta apresurar las cosas", puntualizó.

Tal y como dejan ver las secuencias de las fotografías, en un inicio se les vio agarrados de la mano para finalmente besarse sin esconder nada.

(Foto: captura de pantalla)

Así respondió Magaly

Magaly, declaró que es un hombre que la apoya mucho, le brinda atención, cariño y sobre todo que es un hombre maduro, por lo que ha accedido salir con él.

"Se dicen muchas cosas de él, pero lo que les puedo decir es que por lo que he vivido con él, conmigo ha sido todo lo contrario, es un caballero y superdivertido, y las acciones hablan más que las palabras. Alfredo trata a la gente como lo tratan a él", señalo Magaly.

También dejó en claro que no le importa que la gente hable mal de él, pues ella lo conoce muy bien.

Tampoco le afectan los señalamientos que hacen de que está con él porque la mantiene, ya que aseguró que no mezclan sus negocios con su vida personal.

"Yo no necesito su dinero y él tampoco el mío; aquí no hay sugar daddy o sugar mami, cada quien tiene sus negocios y ni siquiera nos metemos en la economía del otro. Si salimos, cada quien paga lo suyo, pero a veces él no me deja pagar”, dijo.

(Foto: captura de pantalla)

*Con información de TV Notas.