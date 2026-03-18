De aliados a enemigos: el punto de quiebre entre Israel e Irán

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Ambos países colaboraron en comercio, energía y seguridad hasta 1979 con la Revolución Islámica que marcó el quiebre total en la relación bilateral.

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A lo largo de las últimas décadas, la relación entre Irán e Israel ha pasado de la cooperación estratégica a una rivalidad compleja, marcada por tensiones políticas, conflictos indirectos y episodios de confrontación abierta. Lo que refleja, en gran medida, los cambios internos de Irán y las transformaciones del escenario geopolítico en Medio Oriente.

El Dr. Meir Javedanfar, experto en política iraní, explicó en una conferencia virtual que ambos países tuvieron una relación cercana basada en intereses estratégicos compartidos antes de 1979.

Amistad entre Israel e Irán

Tras la creación del Estado de Israel en 1948, ambos países mantuvieron una relación relativamente cercana. Aunque Irán se opuso inicialmente al plan de partición de Palestina en 1947, en 1950 se convirtió en uno de los primeros países de mayoría musulmana en reconocer a Israel.

Durante ese periodo, Irán era una monarquía liderada por el sha Mohammad Reza Pahlavi, aliado de Estados Unidos, lo que facilitó el acercamiento con el gobierno israelí.

La relación entre Irán e Israel pasó de alianza estratégica a rivalidad sostenida. (Foto: Archivo/Soy502)

En las décadas de 1950 y 1960, la cooperación se fortaleció. Ambos países compartían intereses estratégicos en la región, establecieron vínculos diplomáticos y desarrollaron proyectos conjuntos, como la construcción de un oleoducto en 1968 para transportar petróleo.

Además, existió intercambio comercial, colaboración técnica e incluso coordinación en temas de seguridad. En este sentido, Javedanfar describió que ambos países tuvieron una relación cercana hasta la el inicio de la Revolución.

“ El régimen iraní mató el proceso de paz... vimos terrorismo en vez de paz ” Meir Javedanfar , experto en política iraní

Punto de quiebre

El punto de quiebre llegó en 1979 con la Revolución Islámica en Irán.

El derrocamiento del sha y la llegada al poder del ayatolá Ruhollah Jomeini transformaron la política interna y exterior del país. El nuevo régimen adoptó una postura de rechazo hacia Estados Unidos y sus aliados, entre ellos Israel.

Como parte de este cambio, Irán rompió relaciones diplomáticas con Israel, dejó de reconocer su legitimidad y cerró su embajada en Teherán, la cual fue entregada a representantes palestinos.

La Revolución Islámica marcó el quiebre total en la relación bilateral. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Según Javedanfar, durante la década de 1980, aunque hubo contactos indirectos y episodios puntuales de cooperación, la relación se deterioró progresivamente. Para los años 90, la confrontación tomó una nueva forma de conflicto indirecto.

En este contexto, Irán comenzó a respaldar política, financiera y militarmente a grupos armados en la región, como Hezbolá en Líbano y Hamás en Gaza, organizaciones consideradas hostiles por Israel.

Programas nucleares

Al mismo tiempo, Israel empezó a ver a Irán como una de sus principales amenazas, especialmente por el desarrollo de su programa nuclear.

Mientras Teherán sostiene que tiene fines pacíficos, Israel ha manifestado su rechazo a que Irán adquiera capacidades nucleares, lo que ha derivado en operaciones encubiertas, ciberataques y acciones atribuidas a ambos lados.

El programa nuclear iraní se convirtió en uno de los principales puntos de fricción. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

En la actualidad, la rivalidad se ha extendido a distintos escenarios; uno de ellos ha sido la guerra en Siria, iniciada en 2011, donde ambos países han respaldado a actores opuestos. Paralelamente, las tensiones se han intensificado por el fortalecimiento de alianzas regionales y el aumento de ataques indirectos.

Según lo expuesto por Javedanfar, cada país tiene derecho a tener programas nucleares. Sin embargo, debido a la escalada del conflicto, Israel se resiste a que Irán tenga acceso nuclear.

En 2015, se firmó un acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní, aunque fue cuestionado por Israel. La salida de Estados Unidos del pacto en 2018 reactivó la incertidumbre y elevó nuevamente la tensión entre las partes.

Señales de escalada

En 2024 se registraron ataques directos entre ambos países, marcando un cambio respecto de la confrontación indirecta predominante. Para 2025, nuevos intercambios de ataques profundizaron el riesgo de un enfrentamiento más amplio.

En la actualidad la rivalidad ha escalado hacia enfrentamientos más directos. (Foto: AFP/Archivo/Soy502)

La tensión alcanzó uno de sus puntos más altos tras los hechos del 7 de octubre de 2023, cuando un ataque de Hamás contra Israel y la posterior ofensiva en Gaza intensificaron la dinámica en la que Irán mantiene influencia a través de sus aliados, el régimen más grande de terrorismo, según puntualizó Javedanfar.

“ El régimen iraní quiere eliminar a Israel del mapa ” Meir Javedanfar , experto en política iraní

Así, la relación entre Irán e Israel ha evolucionado desde una etapa de cooperación pragmática hacia una rivalidad sostenida, sin que hasta ahora exista una resolución definitiva en el conflicto del Medio Oriente.