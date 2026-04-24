Bayer presenta guía para prevenir riesgos cardíacos en el trabajo

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Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo una de las principales causas de muerte a nivel mundial. En este contexto, Bayer presentó la "Guía para la gestión integral del riesgo vascular en el trabajo", una herramienta que propone integrar acciones de prevención y detección en el entorno laboral.

La guía está dirigida a médicos ocupacionales y empresas, e incluye protocolos para evaluar el riesgo cardiovascular, así como el tamizaje de factores como hipertensión, colesterol y diabetes. También incorpora acciones orientadas a cambios en los hábitos y seguimiento clínico de los colaboradores.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

La iniciativa está alineada con el enfoque de Bayer, que promueve el autocuidado y la prevención como parte de su visión en salud. A través de este tipo de herramientas, se busca facilitar el acceso a información y acciones que permitan anticiparse a enfermedades desde distintos espacios, incluido el laboral.

“ La implementación de este tipo de estrategias puede generar efectos en el entorno organizacional, al influir en dinámicas internas y en la relación entre colaboradores. Además, se considera que estas acciones tienen un impacto que trasciende el ámbito individual y se extiende a familias y comunidades. ” Dra. Astrid Díaz , directora médica para Bayer, Centroamérica y Caribe.

Con esta guía, se plantea una estrategia que involucra a empresas, profesionales de la salud y trabajadores en la gestión del riesgo cardiovascular, integrando la prevención como parte de la rutina diaria.