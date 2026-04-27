La caída de un poste eléctrico que afecta el tránsito de zona 18

Autoridades se presentaron en el lugar para regular el tránsito y remover los obstáculos.
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Durante la madrugada de este lunes 27 de abril se reportó la caída de un poste de telefonía en la zona 18 capitalina.
El hecho ocurrió en bulevar San Rafael, en la en 12 calle y 4 avenida de este sector, por lo que algunos minutos se registró una fuerte carga vehicular.
Agentes de la PMT coordinaron el paso y el retiro de los obstáculos para liberar la vía. También se presentaron agentes de la PNC, aunque se estableció que no hay responsables.
Del hecho se reportaron únicamente daños materiales y no resultaron heridos por lo que luego de algunos minutos se logró liberar el área.
Las autoridades de tránsito recomiendan conducir con precaución para evitar percances en la vía pública.