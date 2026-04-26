Los dos equipos que descendieron y se despiden de Liga Mayor

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Se acabó la temporada 2025-2026 de la Liga Bantrab y los dos equipos que descendieron a la Primera División son representativos del departamento de Jutiapa.

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Deportivo Achuapa fue el primero en perder la categoría antes de la última jornada del Clausura 2026, disputada este domingo. Matemáticamente, los cebolleros no pudieron hacer nada para evitar el fracaso y tenndrán que volver a la máxima liga de ascenso del país.

En agosto del 2020, Achuapa logró el ascenso a Liga Mayor tras 19 años de ausencia. En 2026, el conjunto naranja tendrá que volver a sudar en la Primera para poder regresar al circuito máximo del futbol nacional.

El conjunto cebollero también se despide de la Liga Mayor y ahora es equipo de Primera División. (Foto: Achuapa Oficial)

Por otro lado, el Atlético Mictlán también consumó su descenso, luego de no poder salvarse en la fecha 22. Los conejos tenían que ganar y esperar una combinación de resultados que al final sucedió, pero su empate ante Aurora los condenó.

La escuadra miteca lamentó no poder mantener la categoría que se ganó en mayo del 2025, cuando fue finalista por segunda vez en la Primera División, además de conquistar el título en ese entonces.

Con estos dos descensos, Jutiapa se queda sin representante en la Liga Mayor, que ahora tendrá dos nuevos huéspedes para la próxima temporada.