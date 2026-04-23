Consternación por muerte de Darrell Sheets de "¿Quién da más?"

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Darrell Sheets, estrella del programa "¿Quién de más?" (Storage Wars), del canal A&E, falleció recientemente causando conmoción en los seguidores del programa.

Se investiga la muerte del integrante del reality de subastas de unidades de almacenamiento, provocado por un disparo en la cabeza.

Foto: Oficial.

Rene Nezhoda, otra de las estrellas del programa afirmó que que el ciberacoso podría haber desempeñado un papel clave en esta trágica pérdida que se maneja como un posible suicidio.

"Había un tipo que, últimamente lo estaba atormentando de verdad, acosándolo cibernéticamente", comentó Nezhoda en un video de Instagram

"Darrell había estado publicando mucho sobre el individuo que lo acosaba en la red y lo atormentaba; realmente espero que [las autoridades] investiguen a ese sujeto y que el asunto no quede impune", añadió.

Rene Nezhoda habló de la pérdida de su compañero. Foto: Instagram.

El sargento Kyle Ridgway, oficial de información pública del Departamento de Policía de Lake Havasu City (Arizona), declaró al medio estadounidese "Page Six" la información:

"Estamos al tanto de estas acusaciones de ciberacoso y este aspecto forma parte de la investigación que se encuentra actualmente en curso".

Foto: AFP.

Darrell Sheets

El conocedor de antigüedades de 67 años participó en 163 episodios de "Storage Wars'", un programa de televisión centrado en subastas de unidades de almacenamiento abandonadas en California, donde compradores profesionales compiten por su contenido sin conocer lo que hay dentro, el mayor postor obtiene la unidad completa para su posterior venta.