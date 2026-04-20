Apple anuncia que Tim Cook dejará la dirección de la empresa en septiembre

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Tim Cook dejará la dirección general de Apple tras más de 15 años en el puesto.

El jefe de Apple, Tim Cook, dejará la dirección ejecutiva de la empresa en septiembre y será reemplazado por un directivo del grupo, John Ternus, hasta ahora responsable de productos como el iPhone y la Mac, según un comunicado publicado este lunes.

Aunque Ternus era considerado el favorito para suceder a Cook, que se convertirá en presidente ejecutivo del consejo de administración, no se esperaba que este traspaso se produjera tan pronto.

Cook llegó a Apple en 1998 y fue nombrado director general en agosto de 2011. Esto luego de la dimisión del emblemático ejecutivo Steve Jobs, debilitado por un cáncer de páncreas que le provocaría la muerte pocas semanas después.

Menos carismático que su predecesor, Cook se reveló como un empresario excepcional, guiando a Apple por la senda de un crecimiento desenfrenado.

Entre 2011 y 2025, la empresa prácticamente cuadruplicó su facturación y vio cómo su capitalización se multiplicaba hasta superar hoy los 4 billones de dólares, siendo la tercera compañía del mundo en lograrlo.

| AHORA: Apple nombra a John Ternus director ejecutivo, en sustitución de Tim Cook, quien pasa a ser presidente del consejo de administración. pic.twitter.com/0CXa57x6aw — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 20, 2026

Desarrollo de servicios

Si bien los críticos le han reprochado no haber lanzado ningún producto tan emblemático como el iPod o el iPhone, Cook supo, en particular, impulsar el desarrollo de los servicios.

Este sector, que incluye la tienda de aplicaciones App Store, las plataformas de streaming musical (Apple Music) y de vídeo (Apple TV), así como el almacenamiento de datos en la nube (iCloud), se ha convertido en el principal motor de crecimiento de la empresa.

Sin embargo, Cook y su equipo se perdieron el giro de la inteligencia artificial (IA) generativa, marcado por la llegada de ChatGPT en noviembre de 2022.

Desde entonces, Apple va a la zaga de los grandes actores del sector y aún no ha logrado integrar plenamente las nuevas capacidades de la IA en su producto estrella, el iPhone, que sigue a la espera de una nueva versión del asistente Siri.

En las transacciones electrónicas posteriores al cierre de Wall Street, la acción perdía menos de un 1%.