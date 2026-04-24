"Daniela" de "Mentiras el musical" se confiesa

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Lorena Vignau quien encarna a "Daniela" en "Mentiras el musical" se confesó previo a la presentación exclusiva para Guatemala.

La actriz y cantante ha formado parte de distintas temporadas de "Mentiras" y deleitará con su presencia escénica, potencia vocal y capacidad para conectar con el público dentro de esta producción.

"Mentiras el musical" aborda la historia de cuatro mujeres descubren en un funeral que compartían al mismo hombre, Emmanuel. Hay suspenso, comedia y los éxitos musicales de los 80 narrarán sus historias con el difunto hombre, quien fue asesinado por una de ellas.

Lorena cuenta el cariño que le tiene a "Daniela", además revela cuál es su canción favorita de la trama:

"Siempre quise ser Daniela, llegó a mi vida de forma misteriosa, en el momento preciso, es un personaje que llevo en mi corazón, que me han enseñado mucho como actriz, como cantante, como persona, para mi hay un personaje antes y después de ella, es un hecho".

Foto: Instagram.

"La canción que me gusta más es 'Es ella más que yo', pues es un momento en el que mi personaje se enfrenta con sus demonios y sus fantasmas, un momento muy fuerte, además me conecta con el público, la cantan muchísimo", expresó.

Acerca de su vestuario favorito reveló: "Es el del patio, antes de acabar el primer acto", pidiendo especial atención en los detalles de la ropa de época.

Si Lorena del 2026 puede dar un consejo a Daniela de los 80, quien sufre de un corazón roto dijo: "le diría chica, tú puedes sola, no necesitas a un hombre a tu lado, no es lo que te enseñaron que necesitabas en la vida, no tengas miedo a estar sola".

Acerca del show recomendó a los guatemaltecos: "La van a pasar increíble, van a sentirse parte de ese mundo, hay canciones que los transportarán, el vestuario es muy colorido, la van a pasar divino y lo van a disfrutar al máximo, es un fenómeno en México y queremos compartirlo con ustedes, somos muy afortunados de estar acá en Guatemala.

¿Cómo disfrutar de "Mentiras el Musical"?

Disfrútalo este sábado 25 de abril en la Gran Sala "Efraín Recinos" del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias en funciones: a las 4:00 p. m. y a las 8:00 p. m.

Entradas

Están a la venta en Eticket.gt y en taquilla del evento. Ingresa aquí.

Precios:

Una noche llena de emoción con a una de las producciones más exitosas del teatro musical latinoamericano.

♬ sonido original - Oficial Mentiras @oficialmentiras Ella es Daniela. Su historia, que ha llegado a tantas personas, está por tocar aún más corazones. Y la mejor forma en que tú puedes adentrarte a su mundo es viviéndolo en el Teatro Aldama. #MentirasElMusical , una obra que te enamora y hace vibrar. #XVAños

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