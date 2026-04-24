Jujutsu Kaisen Temporada 3: análisis del arco The Culling Game

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La tercera temporada de Jujutsu Kaisen con el doblaje en español ya está disponible en Crunchyroll.

Si terminaste el arco de Shibuya y no sabes qué esperar, esta temporada responde esa pregunta con acción, personajes complejos y un sistema de combate que expande el universo de la serie.

La tercera temporada de Jujutsu Kaisen adapta la primera parte del arco del Culling Game (Viaje a la Extinción o Juego del Sacrificio según sus diferentes traducciones), una de las fases más ambiciosas del manga de Gege Akutami. El resultado es un escenario donde, en aras del espectáculo, se crea un sistema cuidadosamente diseñado para entregar acción frenética, peleas y personajes nuevos, sin sacrificar la trama ni el trasfondo existencialista que distingue la obra.

¿De qué trata Jujutsu Kaisen Temporada 3? el Culling Game explicado

El Culling Game no es un torneo más: es un sistema que obliga a los personajes a tomar decisiones con consecuencias reales, y eso lo convierte en el mejor arco para conocer de qué es capaz la serie.

La historia sitúa a hechiceros y usuarios de energía maldita dentro de colonias donde las reglas, creadas por Kenjaku, cambian constantemente. No se trata de un torneo tradicional: cada combate tiene consecuencias acumulativas, las reglas pueden modificarse según las decisiones de los participantes, la estrategia importa tanto como la fuerza bruta.

Este marco convierte a la temporada en algo más cercano a un juego narrativo en expansión que a una línea argumental clásica.

Aunque la historia principal avanza con mayor lentitud, la serie evita sentirse estancada. Cada combate aporta información, contexto o evolución. En ese sentido, el arco pospone la resolución central, pero no la tensión.

Personajes nuevos en la Temporada 3: Higuruma, Takaba y más

Uno de los mayores aciertos del arco es la introducción de personajes que evitan el molde del antagonista simple. Cada participante del Culling Game tiene motivaciones propias, códigos morales distintos y formas únicas de entender el poder, lo que genera enfrentamientos donde la lectura de "bien contra mal" no siempre es clara.

Dangerous Fireball Kid, Yuji Itadori vs Panda. pic.twitter.com/oLFXXa3dfD — JUJUTSU KAISEN EN (@Jujutsu_Kaisen_) February 3, 2026

Algunos personajes destacan por su complejidad:

Individuos que buscan sobrevivir, no dominar.

Otros que ven el juego como una oportunidad de redención.

Algunos que simplemente aceptan el caos como su estado natural.

Hiromi Higuruma es un antiguo abogado cuyo desencanto no surge de un fracaso personal aislado, sino de constatar un sistema judicial que prioriza la condena sobre la verdad, introduciendo una crítica directa al sistema de justicia dentro de la serie. Su técnica maldita, estructurada como un juicio, es una extensión simbólica de ese conflicto: un espacio donde las reglas son claras, pero no necesariamente justas.

Hiromi Higuruma, hace una crítica al sistema judicial japonés con su técnica maldita. (Fuente: X)

Higuruma encarna la frustración de quien intentó cambiar el sistema desde dentro y terminó comprendiendo que éste se sostiene precisamente en sus propias fallas. Su presencia aporta una dimensión ética incómoda, recordando que, al igual que en el Culling Game, muchas veces las reglas no garantizan justicia, solo orden.

Fumihiko Takaba introduce una dimensión inesperada que contrasta con la anterior: el humor como forma de poder. Su técnica convierte en realidad aquello que considera genuinamente gracioso, transformando su percepción del mundo en una herramienta casi ilimitada.

Fumihiko Takaba, es un comediante frustrado que queda atrapado dentro de las barreras del juego. (Fuente: X)

Más allá de lo excéntrico de su habilidad, Takaba encarna una idea interesante: el humor como mecanismo de resistencia frente a la crudeza de la realidad. Su visión no responde a la lógica del combate tradicional, sino a una sensibilidad distinta, donde hacer reír adquiere un valor casi existencial.

En un entorno dominado por la violencia y la estrategia, su presencia rompe el tono sin debilitarlo, recordando que incluso en los escenarios más extremos, la risa puede ser una forma de imponer sentido o de escapar de él.

El caso Panda: cuando el personaje más silencioso dice más

Uno de los arcos narrativos más interesantes de esta temporada es el de Panda. Como creación del director Yaga, su identidad siempre ha estado marcada por una pregunta incómoda: ¿qué significa ser humano cuando no se nace como tal? La pérdida de su "padre" no solo lo enfrenta al duelo, sino a la fragilidad de los vínculos que lo definían.

En ese contraste, el personaje adquiere una profundidad particular: un ser no humano que, en la pérdida, termina entendiendo mejor que muchos lo que significa serlo.

Su perspectiva no es de rechazo, sino de comprensión crítica: reconoce la violencia, pero también el afecto que la formó. Panda deja de ser únicamente un combatiente y se convierte en alguien que observa con mayor claridad las contradicciones del género humano: su capacidad de crear y de destruir lo que crea.

Animación de MAPPA: cuando la técnica sirve a la narrativa

El estudio MAPPA mantiene un estándar técnico alto y ajusta su enfoque en esta temporada: coreografías que priorizan la lógica del combate, uso dinámico del espacio en cada enfrentamiento, ritmo que alterna entre explosividad y pausa táctica, y diseño de habilidades que refuerza la identidad de cada personaje. No se trata solo de animar bien, sino de hacer comprensible lo complejo.

Veredicto: ¿vale la pena ver la Temporada 3 de Jujutsu Kaisen?

"Come Here, Rika." ( via @Jujutsu_Kaisen_) pic.twitter.com/PUOvEWTcVP — Crunchyroll (@Crunchyroll) March 31, 2026

La tercera temporada demuestra que una historia puede expandirse sin perder interés, siempre que entienda cómo usar sus propias reglas. El Culling Game no es solo un pretexto para pelear: es un espacio donde los personajes se revelan a través de sus decisiones, donde cada combate dice algo más que solo revelar el ganador.

Puede que la trama principal avance con cautela, pero el camino no se siente vacío. Porque en este punto, la serie tiene claro algo fundamental: no todas las batallas resuelven la historia, algunas la preparan.

¿Hay que ver el arco de Shibuya antes de la Temporada 3?

Sí. La Temporada 3 continúa directamente desde los eventos del arco de Shibuya. Ver la Temporada 2 completa es necesario para entender el estado emocional y narrativo de los personajes principales. También es necesario ver la película Jujutsu Kaisen 0 para tener el contexto completo.

Maki Zen'in tiene uno de los momentos más importantes de su evolución en la temporada 3 de Jujutsu Kaisen. (Fuente: X)

¿Dónde ver Jujutsu Kaisen Temporada 3?

Jujutsu Kaisen Temporada 3 está disponible en Crunchyroll al igual que las temporadas anteriores y la película Jujutsu Kaisen 0 .

al igual que las temporadas anteriores y la película . En Netflix está disponible la temporada 1 y la película Jujutsu Kaisen 0 . Además, confirmó la incorporación de la temporada 2 en su catálogo en mayo.

está disponible la temporada 1 y la película . Además, confirmó la incorporación de la temporada 2 en su catálogo en mayo. En Disney+ están disponibles las temporadas 1 y 2.

¿Cuántos episodios tiene la Temporada 3 de Jujutsu Kaisen?

La temporada 3 tiene 12 episodios de 20 minutos cada uno aproximadamente. La parte 2 de la temporada 3 aún no tiene fecha de estreno.