El guatemalteco Sergio Chumil termina undécimo en la Vuelta a Asturias 2026

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El nacional Sergio Chumil finalizó en la posición 11 de la clasificación general de la Vuelta a Asturias 2026, a 5 minutos y 2 segundos del colombiano Nairo Quintana, quien se terminó consagrando campeón este domingo.

El corredor del Burgos Burpellet BH firmó una actuación sólida a lo largo de las cuatro etapas, manteniéndose competitivo dentro del pelotón y consolidándose como uno de los centroamericanos más regulares en la escena internacional. La general fue dominada por Quintana, quien conquistó su tercer título en esta prueba con un tiempo acumulado de 14:28:36.

La última jornada, disputada entre Lugones y Oviedo sobre 152 kilómetros, se corrió a un ritmo alto y con múltiples intentos de fuga, especialmente en la exigente subida al Alto de San Esteban de las Cruces. En ese terreno, Chumil logró sostenerse con el grupo principal durante buena parte del recorrido, mostrando fortaleza en un perfil favorable para escaladores.

En meta, el guatemalteco cruzó en el puesto 23, a 1 minuto y 18 segundos del mexicano Edgar Cadena, quien se llevó la etapa tras una escapada en solitario.