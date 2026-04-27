¿Qué equipos pueden conseguir el ascenso a la Liga Mayor?

-

El cierre de la temporada 2025-2026 en la Liga Bantrab dejó el descenso confirmado de Mictlán y Deportivo Achuapa. La salida de ambos clubes abre dos plazas en la máxima categoría, lo que intensifica la lucha por el ascenso desde la Primera División.

OTRAS NOTICIAS: Los dos equipos que descendieron y se despiden de Liga Mayor

Cuatro equipos se perfilan como los principales candidatos para dar el salto a la Liga Mayor, todos actualmente en instancias decisivas del Clausura 2026.

Los reflectores apuntan directamente hacia Nueva Santa Rosa y Deportivo San Pedro, campeón y subcampeón, respectivamente, del Apertura 2025. Ambos clubes no solo confirmaron su protagonismo al clasificarse a las semifinales del presente torneo, sino que protagonizarán un duelo directo que reedita la final del torneo anterior.

Esta serie tiene un ingrediente clave: el ganador obtendrá automáticamente el ascenso a la Liga Mayor. Esto se debe a que ambos equipos ya cuentan con el 50% del derecho al ascenso por haber sido finalistas en el Apertura 2025, y al alcanzar nuevamente una final, completarían el 100% del boleto.

Por otro lado, la segunda semifinal enfrenta a Suchitepéquez y Chichicastenango, dos equipos que también buscan el mismo objetivo. A diferencia de Nueva Santa Rosa y San Pedro, estos clubes no fueron finalistas en el torneo anterior, por lo que su camino al ascenso es distinto.

El ganador de esta llave avanzará a la gran final del Clausura 2026 y, además, tendrá la oportunidad de disputar el partido por el ascenso ante el perdedor de la serie entre Nueva Santa Rosa y San Pedro. En este escenario, deberán imponerse en ese duelo definitivo para quedarse con el segundo boleto disponible hacia la Liga Mayor.