Ivón Hernández: Inició con Q70 y fundó Mogua en Guastatoya, Progreso

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Ivón Hernández Archila transformó una inversión inicial de 70 quetzales en Especias Clarel's, un negocio exitoso en Guastatoya.

Además de su emprendimiento personal, fundó Mogua (Mujeres Organizadas de Guastatoya) para impulsar el liderazgo femenino en El Progreso. Conozca su historia de empoderamiento y los mejores consejos para emprender con poco capital y alcanzar el éxito comercial en el mercado guatemalteco.

Setenta quetzales fue el primer capital invertido por Ivón Hernández Archila para empezar con su venta de especias en cartón.

La falta de empleo la motivó a emprender su propia venta, con el apoyo de su mamá y su esposo, quienes colaboran con el empaquetado y la entrega del producto.

"Mi primer local lo tuve frente a las reservas militares en 2018. Hemos mantenido a la clientela con nuevos productos, carisma y amabilidad", expresó.

Al mismo tiempo, al ver que varias mujeres buscaban abrirse paso con sus negocios, tuvo la iniciativa de fundar la asociación Mujeres Organizadas de Guastatoya (Mogua), la cual en la actualidad cuenta con un buen número de miembros.





Conozca a Ivón Hernández: Emprendió con Q70 y hoy lidera la Mogua GT. (Foto: Archivo)

"Es un espacio para toda aquella persona con empuje e iniciativa que desee aventurarse a crear una empresa o negocio pequeño", comentó Ivón.

Las afiliadas a Mogua reciben constante capacitación para formarse, puedan innovar sus productos, y juntas asisten a las ferias artesanales llevadas a cabo en la región.

"Su objetivo es promover y fomentar el emprendimiento como mecanismo económico para la generación y creación de iniciativas empresariales innovadoras", detalló.

Asimismo, la emprendedora utiliza las redes sociales para comercializar sus productos, puesto que tiene tres páginas en Facebook para todos aquellos que quieran contactarse con ellas.

El grupo de mujeres sale tal cual su nombre, donde publican las ferias a las que asisten y donde se colocan en ciertas fechas.

Además, tiene sus páginas personales nombradas Distribuidoras Clarel's y Especias Clarel's, que es donde ofrece sus productos por medio de publicaciones o videos en vivo que regularmente hace.

Su negocio se encuentra cuatro casas abajo del colegio de Ciencias Comerciales o si bien quieres hacer tu pedido en línea, puedes escribirles por redes sociales o contactarte al número de 53758911.





Ivón Hernández: De los Q70 a fundar Mogua en Guastatoya, El Progreso.. (Foto: Archivo)

Si tú cómo Ivon quieres emprender para obtener un ingreso extra o ya no quieres entregar cuentas a ninguna empresa, acá te dejamos algunos consejos a seguir, según Cetys Universidad:

Planificación y Validación

Identifica una necesidad real: No solo busques algo que te guste; encuentra un problema que la gente esté dispuesta a pagar por resolver.

Investiga tu mercado: Antes de invertir, estudia a tus competidores y define quién es tu cliente ideal.

Crea un Plan de Negocios: Este sirve para alinear tus objetivos y estrategias.

Realiza una prueba piloto: Prueba tu producto o servicio a pequeña escala antes de lanzarte por completo

Finanzas y Legalidad

Evalúa tu capacidad de inversión: Sé honesto sobre cuánto dinero tienes y cuánto necesitas para empezar.

Conoce tus números: Lleva un registro mensual de tus ingresos y gastos para un mejor control.

Formaliza tu empresa: Registra tu negocio ante la SAT para evitar problemas legales.





Emprendimiento en Guastatoya: La historia de éxito de Ivón Hernández. (Foto: Archivo)

Operación y Crecimiento

Prioriza el aprendizaje: Aprender de tus clientes y procesos es más importante que generar grandes ganancias inmediatas.

Construye un equipo: No intentes hacerlo todo solo; busca socios o colaboradores.

Enfócate en los beneficios: Al vender, resalta cómo tu producto mejora la vida del cliente.

Invierte en marketing y tecnología: Aprovecha el comercio electrónico y las redes sociales para llegar a más personas.

Mentalidad Emprendedora

Confianza y determinación: Mantén la seguridad en tu idea, pero sé flexible para adaptarte a los cambios del mercado.

Organiza tu tiempo: Planifica tu día a día para evitar sentirte abrumado.

Busca mentores: El apoyo de alguien con más experiencia puede ahorrarte errores y mucho tiempo.



