Guatemalteca Celia Esquivel Salguero aparece en show de China

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Celia Esquivel Salguero es profesora universitaria en China y con su conocimiento ha puesto en alto el nombre de Guatemala.

La guatemalteca destacó en "¡Una apertura próspera!" (开门大吉), del canal chino CCTV3, un programa televisivo familiar muy popular, visto por varias generaciones.

Celia Esquivel Salguero en el famoso show chino junto al presentador Nigmat. (Foto: Celia Esquivel)

"Es muy popular en China, además el conductor llamado Nigmat 尼格买提, es muy famoso por presentar el show más importante de la cultura china, el de la Víspera del Año Nuevo", explicó Celia acerca de esta serie de entretenimiento.

Según la catedrática la trama es adivinar los nombres de las canciones. "Para mí participar en este programa fue muy entretenido, interesante e inolvidable, está en chino, ¡qué emoción! Espero que les guste".

Foto: Celia Esquivel Salguero.

Este espacio, reconocido por su popularidad en el país asiático, pone a prueba a los participantes en dinámicas relacionadas con la identificación de canciones. La participación de Esquivel fue compartida en sus redes sociales, donde describió la experiencia como "entretenida, interesante e inolvidable".

Foto: Celia Esquivel Salguero.

Celia Esquivel Salguero

Esquivel vive en Asia desde 2010 y se ha dedicado a dar a conocer el idioma español grandes centros educativos a nivel superior.

Además de su trabajo muestra la cultura guatemalteca y da a conocer al país y su diversidad lingüistica, ancestral y colorida. A través de las redes sociales comparte su vida en China, la rutina, costumbres y hasta los detalles curiosos.

Foto: Celia Esquivel Salguero

Esquivel ha representado al país en diversos eventos donde se muestran las diversas culturas del mundo en China, así como celebraciones tradicionales y espacios de intercambio internacional.

Actualmente es profesora en la Universidad de Wuhan, una de las mejores de China, ubicada en el top 10 de las mejores de entre casi 3,000 universidades en el mundo.

Foto: Oficial.

MIRA:

Foto: Celia Esquivel.

Foto: Celia Esquivel Salguero.