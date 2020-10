Alquilaron grúa para visitar a su amiga con cáncer

Un conmovedor gesto por parte de un grupo de mujeres se hizo viral, pues alquilaron una grúa para visitar desde el exterior de un edificio a una amiga que lucha contra el cáncer.

Debido a las restricciones por el Covid-19, las visitas en el hospital están prohibidas, por ello las argentinas tomaron la decisión de verla y alquilaron la maquinaria para llegar hasta la planta donde ella está internada.

En un video grabado por las responsables de la sorpresa se ve cuando la grúa las acercó hasta la ventana de la habitación de la mujer de 52 años y desde el aire, la saludaron con carteles, globos y gritos.

Fueron 12 las involucradas en esta hermosa sorpresa.

"Cómo no íbamos a venir, sabía que te íbamos a poder ver. Estamos acá boluda, no lo puedo creer, no pueden con nosotros Gaby", se puede escuchar entre las voces.

A lo lejos se aprecia cuando Gaby se asoma a la ventana y las saluda.

"Ella se enfermó y está internada en el Fleming, con la angustia y el aislamiento se torna difícil sostener la situación, así que se nos ocurrió visitarla de esta forma, ella está peleando y es una gran luchadora, va a salir adelante", dijo una de las amigas a un medio argentino.

"Nosotras nos contactamos con ella por Zoom pero a veces no es lo mismo y se nos ocurrió ir a visitarla de esta forma", agregó.

MIRA EL VIDEO:

