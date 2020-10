Profesor prohíbe a alumna amamantar a bebé durante clases online

Un maestro de una universidad en California se ha visto envuelto en una polémica tras prohibir a una de sus estudiantes dar pecho a su hijo durante las clases que se llevan en línea.

Según CNN, un profesor prohibió a una estudiante de este Estado dar el pecho durante su clase virtual, porque la madre quería apagar el micrófono y la cámara.

Marcella Mares, la estudiante, es madre de una pequeña de 10 meses, y el 23 de septiembre recibió un correo electrónico de su profesor en el que explicaba las nuevas normas de conducta que a partir de ese momento, debían cumplir los estudiantes de la Universidad de Fresno.

En él, el docente requería que los alumnos encendieran la cámara y el micrófono mientras daban la clase. Mares le respondió que ella lo haría sin problemas, pero que cuando le diera el pecho a su pequeña, apagaría ambos dispositivos.

La alumna estimaba que el profesor reaccionara con comprensión, pero no fue así. En su lugar, el maestro dijo: “Estoy encantado de saber de ti y de que puedas tener tu cámara y micrófono encendidos, pero, por favor no des el pecho a tu hija durante la clase porque no es lo que deberías estar haciendo en ese momento. Simplemente, hazlo después”.

La respuesta impactó a esta mujer. Además, el mismo día en el que esta madre recibió el mensaje, el profesor comentó el suceso a todos sus alumnos, dejándola en evidencia.

“Me enojó. No me gustó ni la forma ni cómo me hizo sentir su respuesta sobre qué puedo hacer y qué no, y más ahora que estoy sola en casa porque ahora todas las clases son en línea”, contó la joven a CNN.

La estudiante compartió una foto suya en Instagram donde se mostraba tomando las clases al mismo tiempo que alimentaba a su bebé.

“No quería publicar esta imagen porque solo la quería para mí, pero quería mostrar que puedo concentrarme en clase, mientras amamanto a mi bebé. Las mamás que amamantan, y cualquier mamá que esté tratando de hacer malabarismos con la universidad, el trabajo y un niño, deben ser elogiadas, no menospreciadas y humilladas. Amo a mi bebé y elegiría su salud sobre cualquier cosa o persona. ¡Cualquier día de cualquier semana!”, resaltó en la leyenda de la foto.

La estudiante denunció al docente a la universidad, por lo que el profesor tuvo que pedir disculpas por medio de las autoridades educativas.

“Siento mucho lo que ha sucedido en relación con dar el pecho a tu bebé. Desde ahora, tienes todo el derecho a amamantar a tu hija en cualquier momento durante toda la clase. Esto incluye los trabajos en grupo; escuchar la lección o hacer cualquier tipo de prueba o examen. En cualquier momento, podrás apagar tu cámara cuando lo desees”, fue el comunicado emitido por medio de la Universidad de Fresno.

Sin embargo, Mares tuvo que abandonar la clase, pero para ella la disculpa no es suficiente, y espera que se apliquen más medidas.

Un representante de la universidad dijo a CNN que se investigó el caso para determinar si el profesor violó alguno de los derechos de la estudiante.

La ley de este Estado exige a los centros educativos adecuarse a la situación de las alumnas embarazadas o de los padres y las madres, incluyendo la lactancia.

Este es el primer problema que ha tenido Mares en esta universidad desde que se convirtió en madre.