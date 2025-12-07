¡Alumbrados! Se enciende la Blanca Navidad en la Plaza Berlín

-

Más de 100 estructuras nuevas fueron alumbradas esta noche en la Plaza Berlín, en la zona 13 de la ciudad capital.

La Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (EEGSA), realizó la noche de este sábado 6 de diciembre su tradicional alumbrado en la Plaza Berlín, ubicada en la zona 13 de la ciudad de Guatemala.

Esta es el área principal de un total de 10 sectores en el territorio nacional. En la inauguración hubo un show especial, música en vivo y pirotecnia.

De esta manera, EEGSA le dio la bienvenida a la Navidad con una gran variedad de diseños que han sido alumbrados con distintos colores.

Así se encuentra la Plaza Berlín a minutos de inaugurar los alumbrados navideños organizados por EEGSA.



: Edgar Pocón / Soy502 pic.twitter.com/qVtQtmN1c0 — Geber Osorio (@OsorioGeber) December 7, 2025

En el lugar, se cuenta con más de 100 estructuras nuevas, entre ellas están las siguientes:

Árbol Nevado de Santa , pieza monumental de 17 metros de altura, decorada con esferas que encierran pequeños mundos nevados.

, pieza monumental de 17 metros de altura, decorada con esferas que encierran pequeños mundos nevados. Santa Claus semi monumental de 8 metros.

semi monumental de 8 metros. Figuras volumétricas, entre 5 y 8 metros, como la esfera del muñeco de nieve, esfera del árbol dorado, esfera de pingüinos, esfera del Cascanueces y pinos nevados.

A la cita se hicieron presentes decenas de personas, quienes llegaron en familia y amigos para disfrutar de los alumbrados navideños.

Este 2025, EEGSA amplía las fechas del show de pirotecnia, estas serán los próximos sábados 13, 20 y 27 de diciembre a las 19:00 horas.

: Edgar Pocón / Soy502 pic.twitter.com/E5JFfznW9M — Geber Osorio (@OsorioGeber) December 7, 2025

Tradición

Desde 2021, estos alumbrados se han convertido en una de las tradiciones más esperadas por miles de familias guatemaltecas, inspirados en los más de 55 años de historia de los alumbrados de Grupo EPM en Medellín, Colombia, señaló la empresa eléctrica.

Esta iniciativa, financiada al 100% por EEGSA, tanto su fabricación como el consumo de energía eléctrica, representa un regalo para las comunidades dentro de su área de cobertura.

Con una inversión cercana a los Q20 millones, ha impactado a más de 5 millones de personas en Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez. En total, se han elaborado más de 750 figuras iluminan la temporada navideña.