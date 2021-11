Alvaro Torres se contagió de covid-19 y su estado de salud preocupó a sus fans

Álvaro Torres preocupó a sus seguidores luego de que apareciera en una imagen postrado de una camilla de hospital.

El famoso baladista salvadoreño, quien le tiene mucho cariño a Guatemala por ser el trampolín de su carrera, dio positivo a Covid-19 y al parecer su situación es seria.

Los seguidores no dudaron en mandar las mejores vibras al artista para su pronta recuperación.

“Amado público les comparto esta fotito donde ya estoy recibiendo mi tratamiento de anticuerpos para el covid-19, ojalá pronto pase toda esta pesadilla, les amo cuídense mucho”, explicó.

Se desconoce si el artista estaba vacunado, lo cierto es que en la imagen aparece con el abdomen descubierto donde tiene cicatrices que cubre con curitas.

Torres había publicado un en vivo contando que el inicio de su enfermedad había sido terrible y agregó que su esposa también había dado positivo al virus, sin embargo estaba en casa.

"Después de 3 noches funestas aquí estamos", dijo.

Álvaro Torres migró a Guatemala a los 20 años para destacar en su carrera pues en su tierra no había oportunidades según ha revelado en varias ocasiones.



“Me fui de allí (El Savador) con un mal sabor de boca pero cuando llegué a Guatemala sentí amor inmediato por lo que mi agradecimiento por ese país es enorme”, dijo el cantante en una entrevista en Los Ángeles, California al medio local "Hoy L.A."

“Muchos salvadoreños se molestan cuando uno dice algo así pero cualquiera que tenga dos dedos de frente entiende cómo se dieron las cosas”, explicó.

Torres grabó sus primeras seis producciones en Guatemala hasta que en 1983 migró a Estados Unidos con una visa de trabajo. Su primer destino fue en Denver Colorado donde un músico estadounidense le ayudó a lanzar un disco, aunque en la época no había una comunidad latina grande.

“Nadie hablaba español por ello me fui a cantar a un restaurante mexicano donde no me pagaban pero me permitían poner un canastito para las propinas... Me iba bien con eso, pero decidí irme a San Antonio, Texas, donde duré solo dos meses antes de llegar a Los Ángeles, donde encontré a mi ‘Rey Midas’, el empresario Guillermo Santizo, quien abrió las puertas de su compañía para mí y me permitió grabar mis éxitos más grandes”, recordó al medio angelino.

Recuerda sus éxitos: