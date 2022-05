Amber habría editado video donde Johnny Depp actúa de manera violenta, dice abogada

Durante las últimas declaraciones de Amber Heard este jueves 26 de mayo, la abogada de Depp, Camille Vasquez cuestionó a la actriz por supuestamente eliminar las partes que la hacían quedar mal en el video donde Depp está golpeando los gabinetes de cocina.

EN CONTEXTO: Testigo habla del video donde se ve a Johnny Depp ebrio en la cocina

Esto surgió luego de que el 25 de mayo el exempleado de TMZ Morgan Tremaine declarara que recibió a través de correo electrónico un material visual donde Depp actuada de manera violenta, sin embargo, el periodista dijo que en el juicio se había presentado un clip diferente, ya que en el original Amber aparecía "aparentemente riéndose".

Vasquez: escuchó al señor Tremaine testificar que a TMZ le pertenecen los derechos del video de los gabinetes ¿cierto?

Heard: eso es noticia para mí.

Vasquez: del video del gabinete de usted grabó de su entonces esposo ¿sí?

Heard: el dueño de los derechos de eso es noticia para mí, aprendí eso ayer.

Vasquez: es el video del gabinete que usted grabó de su entonces esposo ¿sí?

Heard: eso es correcto, yo grabé ese video y sí, ese era mi esposo.

Vasquez: el mismo video del gabinete que fue publicado la noche anterior, a usted se le depuso a su divorcio ¿sí?

Heard: es correcto.

Vasquez: también debió haber escuchado al señor Tremaine testificar que la versión del video del gabinete que recibió TMZ estaba incompleto comparado con el video que el jurado vio en el juicio ¿escuchó eso?

Heard: el video que ustedes han visto está completo.

Vasquez: correcto, pero el que recibió TMZ el día antes de su declaración en el divorcio estaba incompleto.

Heard: no lo sé, no lo he visto.

Vasquez. él testificó que al inicio del video cuando usted acomodó la cámara, eso no estaba incluido en el video que TMZ recibió.

Heard: No sé qué video recibió TMZ.

Vasquez: estoy hablando de la declaración del señor Tremaine señorita Heard, enfoquémonos en el señor Tremaine.

Heard: ¿me está preguntado que repita su declaración?

Vasquez: no, le estoy preguntando a usted si escuchó a él decir esas palabras al jurado.

Heard: sí, escuché su testimonio, todos lo hicimos.

Vasquez. él testificó que al final del video se le puede ver riendo, sé que declaró que no fue vista riendo pero sí fue captada en cámara riendo en ese video y tampoco fue incluido en el video de TMZ.

Heard: no estoy de acuerdo con eso, usted y todo el mundo puede ver ese video y determinar aunque usted piense que es gracioso para mí y que no.

Vasquez: eso es porque el video vino de usted ¿verdad señorita Heard?

Heard: no, no vino de mí.

Vasquez; usted quitó las porciones que la hacen ver mal antes de mandarlas a TMZ.

Heard: usted está tan equivocada acerca de eso, si quisiese quitar información lo hubiera hecho de una manera más efectiva y más pronto.

Mira aquí el momento del interrogatorio