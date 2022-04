Las fuertes declaraciones de la terapeuta de Johnny Depp y Amber Heard

Durante el desarrollo del juicio donde Johnny Depp demandó a Amberd Heard por difamación, los testigos llamados a narrar la relación entre los actores dan detalles de esta relación.

Los abogados presentaron una declaración de Laurel Anderson, la terapeuta de pareja que trabajó con el matrimonio en 2015, cuando ella tenía 29 años y él 52.

Ella hizo revelaciones acerca de la situación que vivían.

"Ambos sufrieron abuso en su infancia y como pareja estaban involucrados en 'abuso mutuo', dijo, señalando que era un juego de rol entre víctima y victimario que se intercambiaba continuamente.

"El padre de Heard la golpeaba, por eso ella se enorgullecía de empezar una pelea si sentía que le faltaban al respeto, prefería pelear con Depp que verlo irse y podía golpearlo para mantenerlo ahí", dijo Anderson.

"Ella lo abofeteó porque estaba diciendo incoherencias y hablando sobre estar con otra mujer", contó, señalando que la madre de Depp estaba en el hospital en ese entonces y aseguró que Depp le confesó que su esposa 'lo golpeaba tan duro como podía', además de decir que en una sesión individual, Amber aseguró que su esposo la golpeaba y le mostró sus moretes, argumentándoles que en una ocasión la insultó y le dijo: "No le gustas a nadie, estás teniendo fama por mí, ya no me siento enamorado de ti, eres una prostituta".

"Ella lo amaba. Él la amaba. Ella no era estúpida, sabía que lo que estaban haciendo no era saludable", le dijo a la especialista, por eso explicó que aunque ella quería divorciarse, no sabía qué hacer.

Depp niega que abusó de Heard, pero los abogados dicen que la evidencia demostrará que sí lo hizo y afirman que Depp no tiene credibilidad porque solía beber y consumir drogas al grado de no recordar lo que hacía.