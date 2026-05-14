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¡Alerta! El virus que está causando fuerte dolor abdominal y fiebre en niños

  • Por Jessica González
14 de mayo de 2026, 09:35
Este virus afecta de manera severa a los menores. (Foto: Shutterstock)

Este virus afecta de manera severa a los menores. (Foto: Shutterstock)

Los intensos calores han causado un incremento de virus y enfermedades gastrointestinales en los menores. 

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El médico guatemalteco Alejandro de León alertó a los padres de familia sobre el incremento de infecciones gastrointestinales en los niños debido a los cambios de clima y a los calores intensos.

"Hemos tenido varios casos de pacientes con cuadros de vómitos, diarrea y fiebre. También hemos detectado cuadros virales como rotavirus, norovirus y adenovirus", afirmó. 

Asimismo, destacó el "sapovirus", el cual hace que lo niños se pongan muy mal con mucho dolor abdominal, fiebre y vómitos. "Este virus se puede diagnosticar con el panel gástrico de PCR", afirma.

"Lo importante en estos cuadros es mantener hidratado al paciente. Utilizar sueros orales adecuados y evitar alimentos cargados de azúcar. Usar probióticos y zinc", explica el galeno.

Ahora bien, los síntomas que indican que se necesita hidratación intravenosa son:

  • Poca orina
  • Decaimiento
  • Mucho sueño
  • Llanto sin lágrimas
  • Mucosas secas

De León resalta que es importante acudir con el médico y no automedicarse.

@pediatraalejandrodeleon Vómitos y diarreas en Nińos . Varios Casos #pediatraalejandrodeleon #viral #fypdongg #LoDescubriEnTikTok #paratiiii ♬ sonido original - Pediatra Alejandro De León

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