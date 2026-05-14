Marco Antonio Solís se toma foto en Guatemala

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A pocas horas del concierto de Marco Antonio Solís "Gratitud", el mexicano se tomó fotografías en el país.

El mexicano publicó que ya se encuentra en Guatemala y espera que todos disfruten de su show.

"Guatemala, qué alegría estar con ustedes, nos vemos mañana", publicó con imágenes desde el lugar donde se prepara para descansar.

También presumió un sombrero que lleva grabado su nombre "Marco" y mostró con orgullo.

Escenario se viraliza

A través de las redes el usuario "Mike Records", publicó un video realizado desde un dron, que muestra los lugares donde miles de guatemaltecos disfrutarán de uno de los conciertos más esperados.

La publicación emocionó a quienes ya se preparan para esta verdadera fiesta llena de nostalgia.

Foto: Instagram.

Fecha y hora

La cita es el 15 de mayo en el estadio Cementos Progreso a partir de las 8 de la noche. 15 Avenida 28-00 zona 6.

Gratitud

Es la gira del cantautor, músico y productor mexicano, fundador de Los Bukis realizada como forma de cariño al público.

Un encuentro con lo esencial: "la música que une, la palabra que reconforta y el futuro que nos espera con los brazos abiertos. Los espero para celebrar la vida, la música...y esta Gratitud que nos une", expresó al anunciar su viaje por el mundo con su música".

Marco Antonio Solís (Ario de Rosales, Michoacán; 29 de diciembre de 1959) es cantautor, músico y productor mexicano, es conocido como "El Buki", al fundar la agrupación "Los Bukis" en los años 70.

Dio un giro a la música grupera y romántica, vendiendo más de 80 millones de discos y consolidando una exitosa carrera solista desde 1996 con éxitos como "Si no te hubieras ido".

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