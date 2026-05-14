¡Se reúne con Porras! García Luna pide informes al MP durante reunión de transición

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Luego de varios días sin confirmar acercamientos el MP confirmó una reunión de transición entre las autoridades salientes y las entrantes.

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Gabriel Estuardo García Luna, fiscal general nombrado, solicitó una serie de informes a la actual administración del Ministerio Público (MP) como parte del proceso de transición previo a asumir el cargo.

El MP informó mediante una publicación en su cuenta oficial de X que este jueves se desarrolló una reunión interna de transición entre la actual fiscal general Consuelo Porras y García Luna, quien fue designado recientemente para dirigir la institución.

De acuerdo con el MP, en el encuentro participaron tanto el equipo administrativo y fiscal de la gestión saliente así como el equipo de transición designado por García Luna.

El equipo de la fiscal general saliente comenzó el proceso de transición con el fiscal general nombrado. (Foto: MP / Soy502)

"El objetivo primordial de la reunión fue establecer las bases para una transición ordenada, transparente y estrictamente técnica, en cumplimiento de la legislación aplicable", señaló el MP en la publicación.

La institución precisó que durante la reunión "fue solicitada por parte del equipo de transición una serie de informes que garantizan el proceso y la continuidad en la prestación de los servicios que el MP brinda a la población guatemalteca".

La fiscalía nacional no detalló cuáles son los documentos o áreas específicas sobre las que se solicitaron informes y aseguró que las acciones desarrolladas forman parte de un mecanismo para garantizar la continuidad institucional.

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"Con estas acciones, el Ministerio Público garantiza una transición que prioriza la eficiencia y la seguridad jurídica del país", agregó la institución.

La reunión ocurre en medio del proceso de relevo en la jefatura del MP, luego de que el presidente Bernardo Arévalo designara a Gabriel Estuardo García Luna como próximo fiscal general para el siguiente período constitucional.

En días recientes, la Presidencia confirmó que ya notificó oficialmente a la institución sobre el nombramiento y también indicó que la juramentación del nuevo fiscal general será pública y se realizará en los próximos días.