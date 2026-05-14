El rincón de Izabal donde la historia maya y el ferrocarril se unen

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Descubre la historia de Los Amates, Izabal, un municipio marcado por el Ferrocarril del Norte y el legado de Quiriguá.

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El municipio Los Amates, ubicado en el departamento de Izabal y asentado en el valle del río Motagua, posee una historia marcada por el crecimiento comercial, el desarrollo ferroviario y la riqueza cultural, lo que lo convierte en un lugar que debes visitar si viajas al norte del país.

Aunque oficialmente fue fundado hace poco más de un siglo, sus orígenes se remontan a finales del siglo XIX.

Las vías ferroviarias son evidencia del progreso. (Foto: Municipalidad de Los Amates)

Los primeros registros históricos datan de 1883, cuando el explorador estadounidense William Brigham documentó la existencia de cuatro pequeños ranchos de "manaca" en las riberas del río Motagua. En ese lugar habitaban familias dedicadas principalmente a labores agrícolas y al comercio local.

Para 1892, el asentamiento ya figuraba en los registros estadísticos de Guatemala como un caserío perteneciente al entonces municipio de Izabal.

El paso del ferrocarril marcó un punto de inflexión en la historia del municipio. (Foto: Municipalidad de Los Amates)

El crecimiento de la localidad tomó fuerza con la construcción del Ferrocarril del Norte, una de las obras más importantes de la época liberal.

El 22 de noviembre de 1896 fue inaugurado el tramo ferroviario entre Zacapa y Puerto Barrios, lo que convirtió a Los Amates en un punto estratégico para el transporte de productos agrícolas y mercancías hacia el Caribe guatemalteco.

Los Amates fue evolucionando con el tiempo. (Foto: Municipalidad de Los Amates)

A inicios del siglo XX, la llegada de la United Fruit Company impulsó aún más el desarrollo de la región; la expansión bananera atrajo a trabajadores nacionales y extranjeros, generando crecimiento poblacional y una diversidad cultural que aún forma parte de su identidad.

Debido al crecimiento económico y poblacional, el Gobierno de Guatemala emitió el acuerdo gubernativo del 30 de junio de 1916, mediante el cual Los Amates fue elevado oficialmente a la categoría de municipio.

Uno de los lugares emblemáticos es la parroquia de la Santa Cruz. (Foto: Municipalidad de Los Amates)

Su nombre proviene de los árboles de amate que abundaban en la región. Con el paso de los años, Los Amates se consolidó como una tierra con profundas raíces históricas, vinculadas al comercio, el ferrocarril y el desarrollo agrícola del país.

Su riqueza natural es uno de sus principales atractivos. (Foto: Municipalidad de Los Amates)

Actualmente, este poblado destaca por su riqueza turística y natural. En su territorio se encuentra el Parque Arqueológico Quiriguá, reconocido mundialmente por albergar algunas de las estelas mayas más grandes y mejor conservadas del mundo, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1981.

Además, cuenta con atractivos naturales como Playa Izabalito, balnearios y áreas protegidas como la sierra Caral, sierra del Merendón y montaña Espíritu Santo, espacios ideales para el turismo ecológico.

Entre historia, naturaleza y legado ancestral, Los Amates continúa siendo un municipio que guarda parte importante de la identidad cultural de Guatemala.