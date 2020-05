Wall Street se desploma tras amenazas de Trump hacia China

La nueva amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a China por el coronavirus sacudió los mercados mundiales este viernes, mientras India advirtió que prolongará dos semanas más la cuarentena que impuso a su población, el mayor confinamiento en la historia mundial.

En Nueva York, la bolsa de Wall Street cayó fuertemente en la apertura después de que Trump reiterase el jueves que la enfermedad Covid-19 podría tener su origen en un laboratorio chino y planteara la posibilidad de fijar más aranceles comerciales al ingreso de productos chinos.

Los mercados están muy pendientes del impacto económico global de la pandemia, y los gigantes tecnológicos Apple y Amazon se convirtieron en las últimas empresas en anunciar resultados preocupantes, en un contexto de despidos en todo el mundo y previsiones de recortes en las ganancias de las compañías.

El oscuro panorama se profundizó aún más con el lanzamiento de una encuesta que apunta a una disminución histórica en la actividad manufacturera de Estados Unidos en abril. El índice del Institute for Supply Management (ISM) se encuentra actualmente en su nivel más bajo desde 2009, durante la crisis financiera mundial.

Las acusaciones de Trump, desmentidas rotundamente por China, parecían contraponerse a las declaraciones de su jefe de inteligencia Mike Pompeo quién dijo: "No sabemos exactamente dónde comenzó".

Sean o no ciertas, las declaraciones de Trump provocan tensiones en momentos en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó que se le permitiera participar en una investigación china sobre los "orígenes animales" de la pandemia.

Los científicos creen que el virus saltó de los animales a los humanos, emergiendo en China a finales del año pasado, posiblemente desde un mercado en Wuhan que vende animales exóticos para consumo humano.

Pero las teorías especulativas han girado en torno a un laboratorio de alto secreto en la ciudad central de China.

A la pregunta de si había visto algo que le hiciera pensar que el Instituto de Virología de Wuhan era la fuente del brote, Trump respondió: "Sí, lo he visto".

Pero se negó a dar detalles, y Pompeo dijo que no había visto pruebas concluyentes.

"No sabemos si vino del Instituto de Virología de Wuhan. No sabemos si procedía del mercado o de algún otro lugar. No conocemos esas respuestas", agregó.

En Ginebra, un portavoz de la OMS dijo que se estaban llevando a cabo varias investigaciones sobre el origen del virus, y añadió que la agencia mundial "no está actualmente involucrada en los estudios en China".

"La OMS estaría dispuesta a trabajar con socios internacionales y, con invitación del gobierno chino, participar en la investigación sobre el origen de los animales", dijo Tarik Jasarevic.

Pekín ha negado varias veces que el laboratorio fuera la fuente del virus.