El Colegio Americano de Guatemala ofrece becas para High School

El Colegio Americano de Guatemala invita a estudiantes destacados de nivel medio, para continuar sus estudios en la institución a través del programa de becas llamado Young Scholars Academy (YSA).

Está dirigido a alumnos brillantes que no cuentan con apoyo financiero para cubrir su educación.

Los 15 seleccionados podrán cursar cuatro años (Grados 9-12) con un currículum riguroso, impartido por docentes nacionales e internacionales.

Los egresados obtienen doble titulación: el Bachillerato en Ciencias y Letras, otorgado por el Ministerio de Educación de Guatemala y el High School, avalado por el New England Association of Schools and Colleges NEASC. Además de abrirse puertas para aplicar a becas de prestigiosas universidades en el extranjero.

Requisitos:

1. Cursar actualmente 2o. Básico.

2. Tener aprobadas todas las asignaturas de 6to. Primaria a 1ro. Básico, con un mínimo de 85 puntos.

3. Excelente conducta, sin problemas disciplinarios.

Documentación:

1. Fotografía reciente tamaño cédula (colores o blanco y negro).

2. Fotocopia de partida de nacimiento reciente con número de CUI.

3. Fotocopia de Certificado de calificaciones (de Sexto Primaria, 1o. Básico).

4. Constancia de inscripción de 2o. Básico (carta original firmada por el director del establecimiento educativo).

5. Fotocopia del último recibo de pago de colegiatura, en el actual establecimiento.

6. Certificado original de buena conducta, emitido por el Director del establecimiento.

7. Fotocopia de recibo de el último pago de luz, agua o teléfono de casa.

8. Compromiso del estudiante:

Demostrar interés verdadero en el estudio y excelencia académica.

Mantener un promedio global de 85% durante cada año de la secundaria.

Comportarse de acuerdo a las normas del Colegio y del programa de alto rendimiento académico, no reportes disciplinarios.

9. Compromiso de la familia:

Asistir a reuniones de padres y profesores.

Contribuir económicamente con una cuota mensual que se establecerá al concluir el estudio socioeconómico familiar.

Brindar apoyo a su hijo(a) para que culmine exitosamente la secundaria y que continúe estudios universitarios.

Pasos para solicitar la beca:

1. Para iniciar el proceso de solicitud los interesados deben participar en las sesiones informativas virtuales.

Las fechas son: sábado 20 de febrero a las 8 de la mañana o miércoles 24 de febrero de 2021, a las 7 de la noche.

Los interesados en participar deben registrarse en: https://www.surveymonkey.com/r/Youngscholarsacademy

Para cualquier duda de las sesiones, puedes consultar en el correo: secondary@cag.edu.gt

La recepción de papelería está programada para el viernes 26 de febrero del 2021, a las 4 de la tarde, siempre y cuando se haya participado en las sesiones.

Luego, se realizará una prueba de Admisión (únicamente para estudiantes notificados que cumplen todos los requisitos).

