Amigo de Vicente Fernández pone en duda la fecha de la muerte del cantante

La publicación en redes ha generado polémica y ha puesto las miradas en la familia Fernández.

El 12 de diciembre a las 6:00 de la mañana se oficializó la muerte del cantante mexicano Vicente Fernández, una fecha que coincidió con la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe.

Gustavo Alvite, quien fuera amigo y compadre del cantante ranchero, rindió detalles que han llamado mucho la atención, pues confesó su enojo por el “sensacionalismo” con el que la familia manejó los últimos días de Vicente, presuntamente para que “impactara más”

“Tengo muchas cosas que platicar de esta historia. Lo voy a hacer, pero no ahora. La teatralidad y el sensacionalismo con que la familia maneja la situación al grado de mentir en la fecha para ‘que impacte más’, me ‘pega’ en el ánimo. Pienso que mi amigo no lo hubiera aceptado ni lo merece”, reveló.

"Hace algunos años que él ya no decidía por los graves problemas de salud que lo obligaron al retiro digno", afirmó Gustavo.

También recordó una conversación con Vicente Fernández en donde él le dijo: "Tavo, ya no quiero salir a un escenario porque me da pena", me dijo la última vez que lo vi.

Gustavo Alvite tiene intenciones de revelar detalles de la vida de Vicente Fernández a través de sus vivencias. (Foto: Gustavo Alvite)

“Nunca buscaste la teatralidad, el relumbrón ni el sensacionalismo. Criterios vanos y vacíos de los mercadotécnicos”, apuntó el amigo de Fernández.

Alvite también contó, en una larga publicación en Facebook, su experiencia como amigo de Vicente Fernández.

La publicación genera polémica y crítica a la familia del cantante, por hacer de su partida un show, puntualiza Alvite.