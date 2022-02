Ana Lucía Martínez reiteró su apoyo a la Selección Femenina a pesar de lo ocurrido con el técnico Eddy Espinoza.

La Selección Femenina de Guatemala enfrentará a las Islas Vírgenes Estadounidenses el próximo 16 de febrero en el Estadio Pensativo de Antigua Guatemala y, luego de no haber sido tomada en cuenta, Ana Lucía Martínez reitero su apoyo.

A pesar de que ocurrió hace algunas semanas, lo de Ana Lucía con la bicolor femenina sigue siendo el tema de conversación en sus entrevistas.

En esta ocasión la legionaria guatemalteca conversó con Luilly Donis, vocalista de la agrupación de rock nacional Radio Viejo, y expresó su sentir y reiteró que apoyará a las seleccionadas guatemaltecas.

“Tal vez pensaron que soy una persona que no le gusta que la corrijan, o que quiera mandar o decir cómo hacer las cosas y eso me dolió. Tal vez no tuvieron la intención de decirlo así, pero al final fue lo que dieron a entender. Me sentí mal por esa parte, porque creo que soy todo lo contrario a eso. Soy respetuosa y consciente que la figura del entrenador se tiene que respetar y también por eso estoy donde estoy”, mencionó Ana Lucía.

De acuerdo a una próxima participación con Selección, Martínez indicó que siempre quiere aportar en Selección: "Nosotros tenemos competencia cada dos años, es triste porque a veces uno espera tanto tiempo para volver a Selección y el que no me llamaran me sorprendió”.