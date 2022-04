Ana Lucía Martínez habla de su situación con la Selección Nacional

Ana Lucía Martínez publicó un poderoso comentario acerca de su sentir, debido a que no fue convocada por la Selección Nacional.

En el texto explica que no entiende por qué la alejaron de representar al país en los torneos internacionales, pero mantiene la esperanza de que todo sea aclarado, además afirma que brinda todo su apoyo a sus compañeras.

"Me quitaron un sueño, pero no las ganas de seguir soñando", fue la frase con la que abrió un post de Facebook en donde se expresó. Así continuó:

"Pasaron 13 años para no recibir un llamado a Selección Nacional mayor y me gustaría aclarar algunas cosas".

1. A pesar de llevar varios años en el extranjero, mi mayor orgullo siempre será representar a mi país.



2. Han sido semanas y días difíciles por lo que se dijo y se ha hablado de mi vida personal y profesionalismo, pero en todos estos años no he cometido un acto de indisciplina o faltado el respeto al cuerpo técnico. (No hay récord en Federación sobre alguna falta y me pareció una forma de protección).



3. Ser futbolista significa adaptarse en todo sentido, estamos entrenados para adaptarnos a las necesidades de los equipos y entrenadores, principalmente en lo táctico. He tenido que adaptarme a distintos sistemas de juego y posiciones dentro del campo, como centro delantero, media punta, extremo y carrilero, posiciones que se me han demandado en selección, tanto en el 2019, en mi último torneo oficial, como en el 2021, en los últimos partidos amistosos. (Pueden buscar los partidos en YouTube).



4. El respeto es uno de los valores que nos enseñan desde pequeños en el deporte y es algo que siempre he buscado, por tal motivo, no he cruzado esa línea con ningún entrenador/a y he respetado siempre sus ideas, al final, los jugadores debemos tener la confianza en ellos para poder conseguir los objetivos.



5. Busqué un acercamiento para entender el problema del entrenador, pero no recibí ninguna respuesta, la última vez que hablamos fue en junio del 2021. (Momento que parecía todo estar bien).



6. Me concentraré en mi club y en terminar de la mejor manera mi temporada y apoyaré a mis compañeras en este proceso porque conozco el sacrificio que ha hecho cada una y merecen el apoyo de todo el país. ¡Vamos Guate! ¡Vamos chicas!