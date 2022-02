Analista guatemalteco de ESPN hace de menos el logro de Comunicaciones

El analista deportivo de ESPN dijo que es una vergüenza para los equipos de la MLS perder contra combinados de Centroamérica.

El guatemalteco José del Valle criticó al Colorado Rapids que quedó eliminado de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Durante el programa de Jorge Ramos y su Banda, el guatemalteco resaltó que el equipo de la MLS hizo un papelón al quedarse en la primera instancia ante el equipo guatemalteco.

“Los de Centroamérica, siempre un desastre salvo uno que es el Saprissa, ahora fue Comunicaciones. Aquí es donde hay que criticar a los equipos de la MLS, todavía no le ganan a los equipos de la Liga MX, perfecto, pero no se pueden permitir perder contra equipos de Centroamérica. Comunicaciones desde el año 2015 que no gana un título de Guatemala, y pierden contra un equipo como Comunicaciones, no se pueden permitir este tipo de tropiezos”, dijo con evidente molestia Del Valle.

Sin embargo, Jorge Ramos y Hernán Pereyra no compartieron esa visión del guatemalteco.

“Colorado es un equipito. A ver si el dueño del Colorado, le mete un pesito más (dinero), y compra menos cosas de esas que se meten y le dan unos pesitos más para comprar unos mejores jugadores”, dijo Ramos.

#SCCL22 @delvalle_ESPN demerita clasificación de @CremasOficial a cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf



“Los equipos de Centroamérica siempre son un desastre”, dijo el guatemalteco pic.twitter.com/gO09tMEZf9 — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) February 26, 2022



“Lo de Comunicaciones, independientemente de lo local, acaba de ganar el título de la Concacaf League. Fue el mejor equipo entre los centroamericanos, más uno de Canadá y otros del Caribe. Ratifica lo que demostró en la primera instancia del campeonato”, resaltó Pereyra.

Las palabras de José del Valle han generado diversas reacciones por parte de los aficionados de Comunicaciones, que reprochan su apatía hacia el fútbol de su país y de la región.