Carlo Ancelotti volvería a dirigir al Real Madrid, según medios españoles

Carlo Ancelotti, quien actualmente dirige al Everton, sería el encargado de tomar las riendas del Real Madrid tras la renuncia de Zidane.

EN CONTEXTO: Zinedine Zidane rompe el silencio y arremete contra el Real Madrid

Medios de comunicación en España aseguran que el Real Madrid prepara el regreso del técnico italiano Carlo Ancelotti para suplir la salida del francés, Zinedine Zidane.

Ancelotti pasó a formar parte de la lista de elegidos por el presidente, Florentino Pérez, según adelantó en primicia El Larguero de la cadena SER.

Ancelotti no cerró la puerta tras su salida del Madrid en 2015 tras dos temporadas. El italiano, actualmente dirige al Everton en la Premier League y aunque tiene contrato vigente, parece que volverá al banquillo blanco.

Renuncia de Zidane

Zinedine Zidane dejó de ser entrenador del Real Madrid luego que el club emitiera un comunicado anunciando la partida del francés al frente del club merengue.

"Es tiempo ahora de respetar su decisión y mostrarle nuestro agradecimiento por su profesionalidad, dedicación y pasión en todos estos años, y por lo que representa su figura para el Real Madrid. Zidane es uno de los grandes mitos del Real Madrid y su leyenda va más allá de lo que ha sido como entrenador y jugador de nuestro club. Él sabe que está en el corazón del madridismo y que el Real Madrid es y será siempre su casa", se lee en el comunicado de prensa.

El francés, con contrato hasta el 30 de junio de 2022, había señalado el sábado que hablaría con el Real Madrid sobre su futuro en "los próximos días".

Zidane arremete contra el Madrid

En una carta, el técnico galo se quejó que tras una temporada en blanco, se "ha olvidado todo lo que he construido en el día a día, lo que he aportado en la relación con los jugadores".

"Me voy porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito, no me ofrece el apoyo para construir algo a medio o largo plazo", afirmó Zidane en una carta abierta que publica este lunes el diario AS.

Zidane confirmó que no dejará de ser entrenador, con lo cual deja abierta la posibilidad de dirigir cualquier otro equipo.

*Con información de Marca, AS y Mundo Deportivo