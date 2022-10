La angustiante carta de un padre por un hecho ocurrido en bus escolar

En redes sociales un padre de familia hizo pública una angustiante carta donde alerta sobre lo que pudo ser un intento de asalto a un bus escolar en la zona 14, el secuestro de uno de los estudiantes o el inicio de una extorsión. La denuncia fue colocada ante el Ministerio Público (MP) a espera que se investigue el caso.

Una carta difundida por un padre de familia, denuncia lo que pudo ser el intento de secuestro de un bus escolar, asalto o el inicio de una extorsión contra el colegio Waldorf.

Según el angustioso relato de Carlos López Ayerdi, el hecho ocurrió a finales de la semana pasada en un sector entre las avenidas Hincapié y las Américas. La carta incluye el relato de una de sus hijas que observó el hecho.

La denuncia explica que en un semáforo de la zona 13, había un hombre fumando, un tanto nervioso y con el rostro visiblemente golpeado, quien rodeaba el bus donde se transportaban las hijas de López Ayerdi, dos menores de 7 y 14 años de edad.

"El sospechoso empezó a dar varias vueltas al bus donde se transportaban mis dos hijas, veía para dentro y sorpresivamente llego a la puerta somatándola para que el piloto la abriera, gritaba palabras ofensivas a la vez que golpeaba la puerta sin cesar", narró el padre de familia.

Cuando el semáforo dio luz verde, el piloto del bus un tanto nervioso avanzó tras el sonido del gorgorito de un agente de tránsito. En ese momento, según la denuncia, la hija de 14 años del denunciante, alertó a la monitora lo que ocurría. En ese momento notaron que el hombre abordó una camioneta color azul y comenzó a dar persecución al bus.

Al llegar a la Avenida de las Américas, entre la 15 y 15 calle, el hombre les atravesó el carro y les bloqueó el paso. "El sospechoso se bajó y comenzó de nuevo a somatar la puerta del bus para que le abrieran", explica la denuncia.

Posteriormente, el piloto del bus logra esquivarlo y se conducen a una segunda parada para recoger a otra estudiante en el edificio Cobira. Sin embargo, el sospechoso de nuevo coloca el carro frente al bus y retrocedió para golpear su carro contra el vehículo de transporte escolar.

"En ese momento salieron los guardias del edificio, el sujeto se percato de ello y salió rechinando llantas a una velocidad excesiva por Avenida Las Americas", explicó López Ayerdi en su publicación.

Shock nervioso

Carlos narró en su carta que sus hijas se enfrentaron a un shock nervioso, al igual que la monitora del bus y el piloto.

Ante ello, el padre de familia decidió escribir la carta y denunciar el hecho ante el Ministerio Público (MP) para que se inicien las investigaciones y dar con el responsable del hecho. Determinar qué intenciones tenía con el bus o los alumnos del colegio.

"¿Qué motivos tenia este tipo para violentar un bus con 2 niñas y exigir que se le abriera?... Mis hijas no son las mismas en estos días, ambas están muy temerosas de andar en carro y más pensar en que les toca irse en bus de nuevo", expresó el padre de familia.

"No me queda mas que esperar junto a mi esposa Ingrid y mis hijas que este hecho se investigue para que locos como este sujeto no anden sueltos en la calle causando daños psicológicos a nuestros hijos y que gracias a Dios no paso a más", finalizó la carta.

Soy502 obtuvo la autorización del padre de familia para replicar su denuncia e intentó comunicarse con el colegio Waldorf, sin embargo, no atendieron las llamadas telefónicas.