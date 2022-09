Antes de fallecer en un trágico accidente, Anne Heche no dejó testamento y ahora su hijo mayor presenta esta petición

La reconocida actriz Anne Heche falleció el pasado 12 de agosto, luego de protagonizar un fatal accidente automovilístico que la dejó en estado crítico por varios días.

Tras su deceso, se dio a conocer que Anne no dejó un testamento preparado, por ello, su hijo mayor presentó una petición para controlar el patrimonio de su madre.

Anne Heche's Son Homer Files Papers to Assume Control of Her Estate as It's Revealed Actress Had No Will pic.twitter.com/7N4ENYNC3g — People (@people) September 1, 2022

Homer Laffoon de 20 años, y quien es el hijo mayor de la actriz, envió una petición para ser nombrado administrador del patrimonio, según documentos judiciales presentados el pasado miércoles.

El joven también busca que la corte lo nombre "tutor ad litem" de su hermano de 13 años, Atlas. Dado que este es menor de edad, Homer pidió al tribunal que renunciara a la fianza que se le debía.

Anne Heche junto a sus dos hijos. (Foto: Instagram)

El mortal accidente

La Policía de Los Ángeles dio a conocer que las primeras investigaciones arrojaron que la actriz conducía a gran velocidad, se descontroló e impactó contra una vivienda en la zona de Mar Vista.

El hecho provocó un incendio inmediato en la casa. Afortunadamente, la persona que habitaba la residencia y su mascota pudieron salir a tiempo y ser evacuados.

En cuanto al rescate de Heche, los bomberos trabajaron alrededor de 65 minutos para poder sacarla de los escombros y posteriormente, fue trasladada de emergencia a un centro de asistencia médica.