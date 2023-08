Ansu Fati se marchará del Barcelona y su destino será Inglaterra

-

El futbolista español de 21 años, Ansu Fati, se marchará del FC Barcelona y su destino será el Brighton de Inglaterra.

Fabrizio Romano, periodista deportivo italiano especializado en los fichajes en el mundo del fútbol, ha anunciado que Ansu Fati no volverá a vestir la camiseta del FC Barcelona esta temporada.

El delantero español de 21 años jugará cedido en el Brighton & Hove Albion de Inglaterra hasta junio de 2024, debido a que Xavi ha decidido apostar por el joven Lamine Yamal antes que en él.

En las primeras tres jornadas de La Liga española Ansu no ha sido titular en ningún partido y solamente suma un total de 47 minutos: 11 contra el Getafe, 22 frente el Cádiz y 14 versus el Villarreal.

El escaso protagonismo ha impulsado a Ansu Fati a marcharse a Sussex, y poder tener ahí un rol más importante, a las órdenes de Roberto de Zerbi, el cuarto mejor entrenador en Europa según la UEFA.

Ansu Fati to Brighton, here we go! Deal in place between #BHAFC and Barça as revealed earlier, verbal agreeement now done ✨



◉ NO buy option clause.

◉ Loan deal until June 2024.

◉ Main part of salary covered.



Travel booked on Thursday, Brighton want it signed ASAP. ⭐️ pic.twitter.com/1yHKYArJ9I — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023

Según Mundo Deportivo, diario deportivo español, el director técnico italiano, De Zerbi, ya contactó al delantero azulgrana "para explicarle su proyecto y transmitirle que será una pieza vital".

Se espera que el delantero español viaje a su nuevo destino este jueves 31 de agosto, en el último día en el que se permiten traspasos en el mercado de fichajes en Europa entre España e Inglaterra.

Ansu Fati debutó en el primer equipo del FC Barcelona en 2019, y desde su debut ha disputado 112 partidos y marcado 29 goles, además de haber dado 10 asistencias.

Las lesiones en la rodilla y la gran competencia en la delantera blaugrana han obligado al delantero, que cuenta con contrato hasta junio de 2027, salir de España y dejar al Barça sin un '10'.