La sorpresiva boda de Anuel AA y Yailin

Anuel AA y Yailin, la más viral se casaron en una boda civil, luego de varios meses de especulaciones acerca de su enlace.

El ex de Karol G pasó a otra etapa en su vida junto a la controversial influencer, quien no ha sido aceptada por los fanáticos que la consideraron la manzana de la discordia entre la ex pareja.

"Te amo, nunca imaginé este momento ni cómo se sentiría, gracias por llegar a mi vida y darme esta felicidad que estoy viviendo contigo, espero que esto dure años y años juntos, dándonos todo el amor del mundo cada día que pase y gracias por convertirme en tu esposa”, escribió la famosa en su Instagram junto a las imágenes del enlace.

Momento en que Anuel firma los papeles del enlace civil. (Foto: Instagram)

La pareja se vistió de manera informal para su boda civil: en jeans y camiseta, aún se desconoce si habrá una boda religiosa.

En redes sociales se difundió el video que Anuel subió, en el que un abogado les dice que pueden besarse, luego de declararlos marido y mujer.

"Todo en manos de Dios, ¡las palabras ya no importan!", escribió el reguetonero en Instagram.

MIRA LOS MOMENTOS:

