¡Atención! Anuncian cierre de carril en carretera a El Salvador

El cierre se dará por trabajos de mantenimiento a la vía este domingo 7 de diciembre desde las 7:00 horas.
La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) anuncio por medio de un comunicado en redes sociales el cierre de medio carril con dirección a la Ciudad de Guatemala
"Se tiene programado realizar el cambio de juntas de neopreno de la estructura", indica Covial.
Esto se hará como parte del mantenimiento preventivo que están realizando en el viaducto Santa Rosalía, ubicado en el Km. 12.5 de Carretera a El Salvador.
Provial y la Policía Municipal de Tránsito de Santa Catarina, estarán apoyando para la circulación vial del sector, por lo que se recomienda a los usuarios de esta ruta que puedan planificar sus viaje con anticipación o tomar vías alternas.