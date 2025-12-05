Versión Impresa
Nublados parciales y fuerte sol: así estará el clima este sábado 6 de diciembre

  • Por Jessica González
05 de diciembre de 2025, 17:17
El ambiente cálido persistirá por la mañana. (Foto: archivo/Soy502)

El ambiente fresco y soleado persistirá durante el día, pero por la noche, bajará la temperatura. 

Durante el amanecer de este sábado 6 de diciembre, se esperan posibles nublados en las regiones norte y centro del país. 

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh), habrá pocas nubes y bastante sol. 

Sin embargo, por la tarde se esperan nublados sobre la cadena volcánica y Caribe. Sin descartar lluvias ligeras de corta duración en dichas áreas.

Por la noche y madrugada bajará la temperatura, y se prevé nubosidad dispersa en la mayor parte del territorio nacional.

