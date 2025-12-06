La actividad que generará tránsito en Villa Nueva este sábado

Distintos cierres viales se realizarán por el recorrido de cinco cortejos procesionales debido a la fiesta patronal.
La fiesta patronal está dedicada a Inmaculada Virgen de Concepción, patrona del municipio Villa Nueva, la cual iniciará con un recorrido procesional este sábado 6 de diciembre desde las 15:00 horas.
Además, se tienen contempladas otras actividades:
- A las 17:00 horas saldrá "La Patroncita".
- A las 14:00 horas saldrá el cortejo "Ave María".
- La imagen de la Virgen "Llena de Gracia" recorrerá las calles a 17:00 horas.
- Y a las 19:00 horas la Virgen "La Inmaculada".
Las cinco imágenes consagradas recorrerán las calles de Villa Nueva para encontrarse en el ingreso del Templo Parroquial, ubicado en la zona 1 de este Municipio, a las 2:00 de la madrugada del domingo 7 de diciembre.
Los cierres viales se realizarán en distintas calles y avenidas para asegurar el paso de las andas en el Centro de Villa Nueva.
Además, desde horas de la mañana se comenzó un cierre vial en el sector de Bárcenas, entre el área conocida como Los Amates y el Km. 21 de la ruta al Pacífico, por un convite de personajes que también recorrerá las calles.