Presidente Bernardo Arévalo se dirige a la nación este domingo

El presidente Bernardo Arévalo ofrecerá un mensaje oficial a la nación la noche de este domingo.
TE PUEDE INTERESAR: Este fue el mensaje de Gabriel García Luna, nuevo Fiscal General (video)
El Gobierno de Guatemala anunció que el presidente Bernardo Arévalo ofrecerá un mensaje a la nación este domingo 17 de mayo a las 20:00 horas.
La transmisión se podrá sintonizar a través de Guatemala TV, Radio TGW 107.3 FM y las plataformas digitales del Gobierno.
Cabe recordar que durante este fin de semana asumió el nuevo fiscal general Gabriel García Luna, lo que ha generado un movimiento en el ambiente político nacional.
El presidente Bernardo Arévalo llevó a cabo el nombramiento del nuevo funcionario, en sustitución de Consuelo Porras, quien estuvo al frente de esta entidad durante ocho años.
Porras generó opiniones divididas por su mandato a lo largo de este periodo.
Intentó postularse una tercera ocasión, y aunque logró una alta calificación, no logró integrar la lista de seis nominados enviada al mandatario y que el 5 de mayo anunció la selección de García Luna como el nuevo Fiscal General y Jefe del Ministerio Público para el periodo 2026-2030.