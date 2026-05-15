Arándanos en Guatemala: El éxito agrícola de Víctor Merén hoy

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Víctor Merén lidera la transformación agrícola en Chimaltenango, Guatemala, con el exitoso cultivo de arándanos de exportación. Este proyecto innovador destaca por su tecnificación y el potencial de diversificación hacia productos artesanales como mermeladas y vinos. Con el respaldo de Agexport y asociaciones locales, la producción de arándanos se consolida como una alternativa rentable y saludable para el mercado nacional e internacional.

Víctor Merén, un emprendedor originario de Chimaltenango, ha logrado con éxito adaptar el cultivo de arándanos en la región, específicamente en el sector del libramiento de este departamento.

Este proyecto, que inició con plantas importadas desde Chile, ya cumple cuatro años de desarrollo y se consolida como una alternativa innovadora en la agricultura local.

Los arándanos, conocidos por su alto contenido de nutrientes y antioxidantes, tienen un sabor agridulce que los hace atractivos para el consumidor.





Víctor Merén revoluciona Chimaltenango con cultivos de arándanos. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

Merén, junto a su equipo de colaboradores, trabaja en la búsqueda de nuevos mercados para comercializar el producto, tanto a nivel nacional como internacional.

"Es un cultivo con mucho potencial, no solo por sus beneficios para la salud, sino también por su aceptación en el mercado. Queremos posicionar a Chimaltenango como una región productora de arándanos de calidad", expresó el emprendedor.

Para garantizar el crecimiento óptimo de las plantas, especialmente en época de verano, el equipo utiliza sistemas de riego tecnificado, lo que asegura una producción constante y de buena calidad.





Arándanos en Chimaltenango: La gran apuesta de Víctor Merén hoy. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

Con este proyecto, Merén no solo busca oportunidades comerciales, sino también demostrar que Guatemala puede diversificar su producción agrícola con cultivos no tradicionales. La iniciativa podría convertirse en un referente para otros agricultores interesados en innovar.

En la actualidad, 35 asociaciones de productores de distintas regiones del país se reunieron en Tecpán con el objetivo de fortalecer la cadena productiva agrícola y abrir nuevas oportunidades de negocio entre pequeños productores y exportadores.

"El arándano es una nueva opción para los productores de la región", señaló Edi Martínez, de la Agexport.





Guatemala exportará arándanos gracias al éxito de Víctor Merén. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

Para empezar

El licenciado Andrés Rivera comentó que toda incursión en la venta de frutas y verduras demanda una planificación a largo plazo, lo cual demanda contar con el capital necesario para arriesgarse.

Todo interesado debe asesorarse con agricultores y gente experta en cultivos para saber de las condiciones que demandan los suelos donde se sembrarán las plantas de arándano.

"Por ejemplo, estaba viendo que ltarda de dos a tres años en dar frutos significativos, y alcanza su mejor época de producción entre los 5 y los 8 años", explicó.





Cómo Víctor Merén cultiva arándanos en Chimaltenango, Guatemala. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

Ahora bien, si se trabaja como intermediario y se adquiere el producto ya cultivado, no hay que limitarse al fruto fresco.

"Se puede diversificarlo al ofrecerlo como mermelada, jugos e incluso vinos, con el valor agregado de su elaboración artesanal", detalló Rivera.