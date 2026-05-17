Roma y Milan rozan la Champions a costa de la Juventus

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La Roma y el Milan, que derrotaron a Lazio y Génova respectivamente, dieron un paso casi decisivo para jugar la próxima edición de la Liga de Campeones, al contrario que la Juventus, cuya derrota en casa frente a la Fiorentina le aleja del máximo torneo continental de clubes.

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En la capital y después de los cambios de horarios de los últimos días, el derbi romano se resolvió con la victoria de la Roma por 2-0 frente a la Lazio.

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Con esta victoria, gracias a dos cabezazos de Gianluca Mancini (minutos 40 y 66), la Roma suma 70 puntos y cierra el Top 4 que da acceso a jugar la próxima Champions.

Igualado a puntos con la Roma, en tercera posición se ha colocado el irregular Milan, que se impuso por 2-1 en su visita al Génova con goles del francés Christopher Nkunku de penal (50) y del suizo Zachary Athekame (81), mientras que por los ligures descontó el mexicano Johan Vásquez (86).

Romanos y milanistas cuentan con dos puntos de ventaja con respecto al Como y la Juventus, sus rivales por meterse en la Champions.

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El sorprendente Como de Cesc Fábregas, tras haber garantizado por primera vez en su historia jugar en competiciones europeas, no renuncia a hacerlo en la Champions y este domingo derrotó al Parma con un solitario tanto del español Alberto Moreno (58).

La que casi se despide de la Champions es la Juventus, derrotada en casa por una Fiorentina que se impuso con los goles de Cher Ndeour (34) y de Rolando Mandragora (83).

El Nápoli, que se impuso por 3-0 en su visita al ya descendido Pisa, aseguró por su parte la clasificación para la próxima Champions.