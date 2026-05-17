Dembélé causa alarma en el PSG cerca de la final de la Champions

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El delantero del PSG Ousmane Dembélé abandonó el campo en el minuto 27 del partido contra el Paris FC, que se firmó con derrota 2-1 para los de Luis Enrique, en la última jornada de la Ligue 1.

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A dos semanas de la final de la Liga de Campeones contra el Arsenal, el Balón de Oro fue sustituido por Gonzalo Ramos y se dirigió directamente al vestuario del estadio Jean-Bouin, visiblemente tocado.

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Pidió el cambio durante una pausa en el juego aunque hasta entonces no se había apreciado ningún signo de lesión.

Se trataría de una "contractura", según una fuente cercana al vestuario, y el delantero francés habría sido sustituido por precaución. Se someterá a pruebas el lunes para conocer con precisión el alcance de su lesión.

¡Primera titularidad para nuestro Titi, Dimitri Lucea! pic.twitter.com/1STYigcRr2 — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) May 17, 2026

El jugador, a menudo lastrado por pequeños problemas físicos en los muslos, no cojeaba cuando caminaba para abandonar el terreno de juego.

Un doblete de Alimani Gory, que saltó al campo en la segunda parte, le dio el triunfo al París FC, en un derbi de la capital francesa intrascendente.

Fue la segunda victoria de 2026 del Paris, que había eliminado al PSG de la Copa de Francia en enero pasado. Pero la primera en la Ligue 1.