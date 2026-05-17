Capturan a mujer acusada de disparar y asesinar a un hombre en Jutiapa

Autoridades indicaron que la mujer tenía manchas de sangre en la ropa tras su captura.
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Sarahí "N", de 31 años alias de "Colocha", es señalada de participar en un ataque armado ocurrido en el barrio El Sitio, aldea Esmeralda Jerez, en Jutiapa, donde un hombre de 29 años perdió la vida.
Vecinos del sector retuvieron a la sospechosa y la entregaron a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), tras identificarla como una de las presuntas responsables del ataque.
Además, los agentes informaron que había manchas de sangre en las prendas de la capturada.
Según información policial, la mujer presuntamente es terrorista del Barrio 18. Las autoridades la vinculan con el ataque en el que la víctima resultó herida de bala y falleció mientras era trasladada hacia un hospital.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, la sindicada habría actuado junto a otros dos hombres que lograron escapar del lugar con el arma utilizada en el hecho armado.
También le encontraron seis bolsas con marihuana, tres piedras de crack y un teléfono celular.