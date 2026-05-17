México: Masacran a una familia completa, incluida una bebé

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Una bebé de pocos meses murió durante un ataque armado que dejó diez víctimas en Puebla, México.

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Según información preliminar, una bebé de apenas pocos meses de vida se encuentra entre las 10 víctimas mortales de un ataque armado ocurrido en una zona rural del estado de Puebla, en el centro de México.

El hecho se registró dentro de una vivienda ubicada en el municipio de Tehuitzingo, a unos 200 kilómetros al sur de Ciudad de México, donde hombres armados abrieron fuego contra varias personas.

Ataque armado en Tehuitzingo, Puebla: 10 personas fueron asesinadas en la región Mixteca. ⚠️ La Fiscalía estatal informó que entre las víctimas hay seis hombres, tres mujeres y una bebé.#FórmulaNoticias con Michelle Rivera (@michelleriveraa) pic.twitter.com/e20QeQLKM2 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) May 17, 2026

Las autoridades detallaron que entre las víctimas se encuentran seis hombres, tres mujeres y la menor de edad. La fiscalía indicó que nueve personas fallecieron en el lugar debido a heridas de bala, mientras que una mujer murió cuando era trasladada a un hospital.

La fiscal de Puebla, Idamis Pastor, señaló que una de las principales líneas de investigación apunta a un posible conflicto familiar. Además, explicó que seis de las víctimas pertenecían a una misma familia y las otras cuatro eran trabajadores.

Las autoridades investigan un posible conflicto familiar como causa de la masacre. (Imagen: Rosa Lilia Torres- Noticias)

Tras la masacre, fuerzas del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal fueron desplegadas en el área para desarrollar operativos y ubicar a los responsables del ataque.

Otros hechos

Según los registros, el viernes 15 de mayo, un ataque armado en una vivienda del estado de Guanajuato dejó cinco personas fallecidas.

Asimismo, a finales de abril, cuatro integrantes de una familia, incluidas dos menores de edad, fueron asesinados dentro de una residencia en Ciudad de México. Las autoridades relacionaron ese crimen con el robo de vehículos y objetos de valor.

*Con información de AFP