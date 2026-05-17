Raphinha se luce en la despedida de Lewandowski en el Camp Nou

-

La fiesta continúa en el Camp Nou. El ya campeón de la Liga Española, el Barcelona, derrotó 3-1 al Real Betis este domingo en la jornada 37 del campeonato y sumó otros tres puntos que lo mantienen firme en la cima de la tabla con 94 unidades, quedando a las puertas de cerrar la temporada con 97 puntos si logra ganar en la última fecha.

OTRAS NOTICIAS: Vinicius lidera sufrido triunfo del Real Madrid en Sevilla

El conjunto dirigido por Hansi Flick volvió a demostrar su poderío ofensivo frente a su afición y tuvo como gran figura al brasileño Raphinha, quien firmó un doblete que encaminó el triunfo azulgrana. El atacante abrió el marcador al minuto 27 tras una gran jugada colectiva y volvió a aparecer al 61 para ampliar la ventaja y encender aún más el ambiente en el Camp Nou.

El tercer tanto culé llegó al minuto 73 por medio del portugués João Cancelo, quien selló una nueva victoria para un Barcelona que ya piensa en cerrar de la mejor manera una temporada donde conquistó nuevamente el título liguero. Por parte de los béticos, el descuento llegó gracias a Isco, que convirtió desde el punto penal al minuto 68, aunque el gol no fue suficiente para cambiar la historia del encuentro.

Ha sido un placer, Robert. ❤️ pic.twitter.com/454JWBrggy — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 17, 2026

Más allá del resultado, la noche estuvo marcada por un momento emotivo para la afición culé: la despedida de Robert Lewandowski del Camp Nou. El delantero polaco disputó su último partido como futbolista azulgrana en el estadio catalán, ya que al finalizar la temporada terminará contrato y abandonará la institución como agente libre.

Lewandowski recibió una ovación impresionante de parte de todo el Camp Nou, escenario que reconoció el legado de uno de los jugadores que llegó en un momento complicado para el club tras la crisis vivida en 2020. El atacante se marcha dejando huella en el Barcelona, siendo campeón de Liga y conquistando tres títulos ligueros en los últimos cuatro años, consolidándose como uno de los referentes de esta etapa exitosa del conjunto azulgrana.