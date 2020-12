México: Publican mensaje en Facebook de la Miss Teen desaparecida

Horas después del reporte de la desaparición de la mexicana Emily Castillo, Miss Mundo Teen 2017, un mensaje apareció en su muro de Facebook.

⭐️ Síguenos en Google News dando clic a la estrella

"Quiero que sepan que estoy bien, no ocupo ayuda y no estoy secuestrada. Estoy sana, mi mamá me quiso meter a un manicomio, por eso me salí del carro", decía la publicación, que luego fue borrada.

Algunas personas aún no lograron capturar una imagen del post. (Foto: redes sociales)

La madre de la joven, Rosa Isela, comentó a medios mexicanos que la joven ya había desaparecido en otras ocasiones y que, al volver, le pidió ayuda psicológica. Aunque aclaró que jamás pensó en recluirla en un centro de salud mental.

La mamá dijo saber quién podría tener a su hija y evitó brindar más detalles.

Lo único que se sabe es que la joven salió del auto de su familia por voluntad propia y habría viajado a Estados Unidos.

La fiscalía de México ha solicitado apoyo a las autoridades estadounidenses para dar con el paradero de la ex Miss Mundo Teen.